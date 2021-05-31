Cumhuriyet yazarı Bursalı: Sedat Peker'in söyledikleri araştırılmalı ama izlerini sürdüğünüzde olaylar birbiriyle örtüşüyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak, "Şüphesiz söyledikleri şeyleri araştırılmalı ama söylediklerinin izlerini sürdüğünüzde, epey kanıt ortaya çıkıyor, olaylar birbiriyle örtüşmeye başlıyor" dedi.

Bursalı, Peker'in gazetesi Kutlu Adalı cinayetine ilişkin söylediklerine değinerek, "Devletin adamı Korkut Eken ve Kıbrıs’ta o zaman görev başında olanların konuşmalarını birbiriyle bütünleştirdiğinizde, her şey yüzde 99 örtüşüyor, geride kalan yüzde bir ise cinayetin ta kendisi ve Peker’in sözünü ettiği değerli eşyaların talanı. 'Orada PKK silahları ve yaralıları vardı, biz onların peşindeydik', gerekçesi ise cinayete giydirilen kılıf. Kimse, evet biz öldürdük, nedeni ise şu demeyeceğine göre, olayın en önemli sırrının saklanması normal. Ama cinayetin üzerindeki örtü kaldırılmıştır. Yönlendirme açıktır ve bir dedektif tarafından katilin doğrudan adının konması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bursalı, Peker'in "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu" açıklamasına ilişkin olarak da "SADAT, örtülü örtüsüz, devletten ne kadar, kaç yüz milyon lira para aldı? O zamanlar yazıp çizmiştik; AKP’nin, Esad’ı devirmek için Şam’a karşı ayaklanan köktendincileri destekleme politikası vardı. Ve bu unsurlar şimdi İdlib’de, daha çok Ankara’nın kontrolündeki bölgede barınmayı sürdürüyorlar! O zamanlar MHP’de olan Tuğrul Türkeş de 'Silahlar Türkmenlere gitmedi, çok iyi biliyorum' demişti. Tuğrul Bey sonra AKP’ye transfer olunca sesi soluğu kesildi. Ama bu açıklamasını da yalanlamadı" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"