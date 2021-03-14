Cumhuriyet yazarı Bursalı: Sandığa girecek olan oy pusulaları değil vicdanlar olacak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, “Sandığa girecek oy pusulalarının ve bunların sayımlarının dışında, seçimleri belirleyecek, sandığa girecek, çıkacak ve sonuçları belirleyecek başka bir parametreye işaret edeceğim. Hesaba katılmayan ama esasta sandığa girecek olan: Vicdan! Sandığa girecek olan oy pusulaları değil vicdanlar olacak" görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, "Vicdan, sandıkta pek hesaplanmayan bir sandık girdisidir! Pek beklenmedik bir zamanda patlar. Kimse hesaba katmaz. Sandıktan önce yapılan tüm kestirimler, kamuoyu yoklamaları ve sonuçları, oranlar, sayılar birden çöpe gider. Bir bakmışsınız sandıktan hesapta olmayan bir şey çıkmış, vicdanlar konuşmuş, herkes sandığa oy pusulası yerine vicdanını atmış! Kamuoyu araştırmacıları şaşırmış, hesaplarına bakmışlar, sandıktan çıkanla karşılaştırmışlar, başlarını kaşımışlar, 'Neyi hesap etmedik, bu büyük yanılgının kaynağı ne' diye sormuşlar... İktidar politikacıları 'Acaba ne hile yaptı bu muhalefet sandıkta' diye komik komik konuşmuş. Son büyükşehir belediye seçimlerinde İstanbul’da sandıktan vicdan çıkmıştı, unuttunuz mu?" ifadesini kullandı.