T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet yazarı Bursalı: Millet İttifakı konusunu şimdiden ön planda tutmak, yanlış bir parti politikası

Akşener - Kılıçdaroğlu

19 Ekim 2020 12:00

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı,  "Millet İttifakı konusunu şimdiden ön planda tutmak, yanlış bir parti politikası. Bu bilgi var zaten ellerinde. Muhalefetteki her partinin de masasının üzerinde duruyor. Konuşulacak zaman seçimlere az zaman kala." görüşünü savundu. 

Bursalı, "Bu bakımdan bu konu üzerinde yapılanların hepsi gevezeliktir; durmadan öne süren ve tartışılmasını isteyen, iktidarın köşe yazarlarıdır, hiçbiri gerçek sorunlarla uğraşmaz, üstlendikleri görev gündemi sürekli manipülasyondur. Bence CHP de zamansız işlerin kendisine enerji kaybettireceğini görmeli." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

Cumhuriyet yazarıOrhan BursalıMillet İttifakıCHPenerjiseçim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24