Cumhuriyet yazarı Bursalı: Millet İttifakı konusunu şimdiden ön planda tutmak, yanlış bir parti politikası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "Millet İttifakı konusunu şimdiden ön planda tutmak, yanlış bir parti politikası. Bu bilgi var zaten ellerinde. Muhalefetteki her partinin de masasının üzerinde duruyor. Konuşulacak zaman seçimlere az zaman kala." görüşünü savundu.

Bursalı, "Bu bakımdan bu konu üzerinde yapılanların hepsi gevezeliktir; durmadan öne süren ve tartışılmasını isteyen, iktidarın köşe yazarlarıdır, hiçbiri gerçek sorunlarla uğraşmaz, üstlendikleri görev gündemi sürekli manipülasyondur. Bence CHP de zamansız işlerin kendisine enerji kaybettireceğini görmeli." düşüncesini dile getirdi.

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