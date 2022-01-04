Cumhuriyet yazarı Bursalı: ‘Faiz haram’cılar, bol günlerde 510 milyar dolar faiz ödedi!

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, iktidarın faiz karşıtı söylemlerine atıfta bulunarak, "İktidarlarının altın dönemleri dahil, trilyonlarca dolar ülkeye girip çıkarken, devlet ve özel sektör haram maram demeden borç alıp faizini öderken zerre aklınıza gelmiyordu, haram maram, nas mas..." dedi.

Bursalu, şu ifadeleri kullandı:

"Yahu 2021 bütçenize ödeyeceğiniz faizi koymuşsunuz: 179.5 milyar TL! (6.7 milyar dolar! Şimdi sıkı durun: İktidarlarının 18 yılı boyunda ödedikleri faiz 510 milyar dolar! Ankara Ticaret Odası’na göre iktidar, son 10 yılda 211.4 milyar dolar iç ve dış faiz ödedi! Paraları har vurup harman savunduğunuz ve döviz bulmakta hiç zorlanmadığınız dönemlerde ağzınızdan “Faiz neden, enflasyon sonuç” lafı çıkmadı.

Vur patlasın çal oynasın zamanlarıydı, şimdi ise ülkeyi ağlatma zamanlarına gelince “Kahrolsun dış operasyonel güçler!” Ülkeyi bu duruma düşürenler, dışarıda değil, içeride, iktidarda oturuyor!"

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