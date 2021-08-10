Cumhuriyet yazarı Bursalı: Erdoğan, doları 10 liranın üzerine fırlatmak mı istiyor?

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Erdoğan, doları 10 liranın üzerine fırlatmak mı istiyor?" adlı bir yazı kaleme aldı.

Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalar sonucunda doların 30 kuruş artmasını değerlendirerek şöyle yazdı:

"Bu son konuşmadan sonra, 8.32’lere kadar gerileyen dolar kuru, (adeta RTE’nin, eyvah dolar kuru düşüyor diye paniğe kapıldığını düşünüyorum!) bugün baktım, satışı 8.68’lere dayandı. Yani 35 kuruş arttı. Oysa enflasyondan da faizden de rahatsız olduğunu söylemiyor muydu? Yanlış mı anımsıyorum?

Bursalı, "Öyleyse neden bilerek dolar kurunu yükseltiyor?" diye sorarak şöyle yazdı:

"Cumhurbaşkanı’nın sık sık açıkladığı ve övündüğü bir hedefi var, farkında olmayabilirsiniz: Bu yıl ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkarmak.

Evet, ihracat artışı yaşıyoruz. Geçen ay ile bir yıl önceki ay arasındaki artış, ilk kez 200 milyarı geçti. Fakat bu yılın ocak - aralık ihracat toplamı önemli.

Neden böyle bir hedef koyuyor?

Bunun iki nedeni var: Türkiye tarihinde bir rekor kırmak istiyor, bundan siyasi destek çıkaracak.

İhracatın artış motoru nasıl çalışıyor? Temel veya kilit soru bu.

Yanıt: Çalışanların sırtından! Yani, ücretlerin - emeğin ucuz tutulması, baskılanması sayesinde.

Bu ücret baskılama iki sonuç doğuruyor: 1) Türk ihraç ürünlerini dış piyasalarda ucuzlatarak rekabet gücünü artırıyor, yani aslında ihracat rekoru, ucuz emek sayesinde!!! 2) Bu durum sermayeyi besliyor (birikim).

Özetle RTE, emekçilerin ve yoksulluğun sırtından ihracat rekoru kıracak!

Dolar, tüm bunlar için 10TL olmalı!"

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