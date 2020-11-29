Cumhuriyet yazarı Bursalı: DEVA ve Gelecek Partisi  tek adam rejimine karşı demokrasiyi güçlendirir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, “DEVA ve Gelecek Partisi’nin kuruluşlarının iyi olduğu ve demokrasi cephesini genişlettiği kanısındayım.” Görüşünü savundu.

Bursalı, “Hele bu partilerin otoriter yönetimden ayrılanlar - kopanlar tarafından kurulduğu düşünülürse. Daha da önem kazanır partileri... Bu partiler, RTE iktidarının parçalanması, zayıflaması, dağılması ve RTE otoritarizminin giderek güçlenmesi dönemlerinin doğumlarıdır. Tek adam rejimi, iktidarın ‘güçlü hali’ni resmetmez, giderek artan otoritarizmi, zayıflığının, dağılmasının ifadesidir.” düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, “AKP ve RTE iktidarı parçalanmıştır. Bu iki parti ve kurucuları, RTE partisi içinde varlıklarını sürdürememişlerdir. RTE tek adamlaştıkça, partisi içindekilere, tabii ki önde gelenlere iki seçenek kalıyor: Ya RTE’nin suretleri olacaklar, her şeyi kabul edecekler ve liderin yüceltilmesine en büyük desteği verecekler... Ya da atıl ve sessiz kalacaklar ve güçlü kişilikleri ve cesaretleri varsa ayrılıp partileşecekler.” İfadesini kullandı.

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