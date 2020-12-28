Cumhuriyet yazarı Bursalı'dan iktidara: Her anınız, ülkeye yüksek fatura olarak geri dönüyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, iktidara, "Her anınız, ülkeye yüksek fatura olarak geri dönüyor" eleştirisini yaptı.

Bursalı yazısında, "Her bakımdan Avrupa’ya dünyaya muhtaç bir iktidar.. Tek yaptığı, ülkeyi ekonomik krizin dibine sürükleyince, 'Avrupa Birliği’nin bir parçasıyız, reformları yapacağız' demek oluyor. Demokrasi ve hukuk reformlarını yapmak zorundalar demiştim yakın zamanda. Ama ayak diretiyorlar. Bütçeden sonra Meclis’e gelecek demişlerdi, şimdi ise 'Bu yıl reform yılı olacak' diyorlar. Acaba nasıl olur da bu baskı rejimiyle ekonomiyi ayağa kaldırırız gibi, olmayacak bir beklenti içindeler. Otoriterin aklında fikrinde hep bu vardır.Kaldıramazsınız, üstelik yüksek faizlerle alacağınız borçlarla ülkeyi daha bataklığın dibine sürüklersiniz, ödenemez borçlar batağına.Her anınız, ülkeye yüksek fatura olarak geri dönüyor. AKP’nin tek adamlık sistemi, ülkeye gelmiş en kötü sistemdir. Siyasi, ekonomik ve toplumsal hayata büyük kötülük olarak varlığını sürdürüyor." düşüncesini dile getirdi.