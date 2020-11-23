Cumhuriyet yazarı Bursalı: Cumhurbaşkanı, iktidarı için damadını harcamış bir lider; MHP’yi mi harcamayacak!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "Cumhurbaşkanı, iktidarı için en yakınını, damadını harcamış bir lider. MHP’yi mi harcamayacak?! Veya MHP, zamanı ve anı gelince Erdoğan’ı mı harcamayacak ve 2014 politikasına geri dönmeyecek.. Bunların hepsi olur. Zamanı ve anı gelince." görüşünü savundu.

Bursalı, "RTE’nin dünkü konuşması, hem ilk söylediklerinin tekrarı, ama hem de MHP’yi ve kendi içinde taraftarlarını ve bir kısım seçmenini sakinleştirme konuşması gibi geldi bana. Batı’ya açılma, adalet ve demokrasi reformu gibi konuların içeriklerini açıklayacak olan Arınç değil, gerekirse bizzat kendisi olduğunu belirtiyor; hele bu açıklamaların neredeyse RTE talimatıyla yapıldığına ilişkin yorumlar sökün edince, Arınç 'zılgıtı yedi." düşüncesini dile getirdi.

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