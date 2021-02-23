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Cumhuriyet yazarı Bursalı: Ankara, elindeki S-400’leri bile çalıştıramaz, bunları depoya kaldırma olasılığı çok yüksek

23 Şubat 2021 11:09

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "Ankara, bırakın ikinci parti S-400 satın alırız yüksekten atmayı, 2.5 milyar dolar saydığı elindeki S-400’leri bile çalıştıramaz. Bunları depoya kaldırma olasılığı çok yüksek." görüşünü savundu. 

Bursalı yazısında, "Bu konu politik kulvarda konuşup çözüm aramadan çoktan çıktı, açık yasaya konu oldu. Şunu söyleyebilirsiniz: S-400’ler depoda kaldıkları sürece fazla sorun etmez, ne de olsa Türkiye bir 'NATO ülkesi' Rusya’ya tamamen itilmesini istemez. Evet, burada Ankara’nın bir oyun alanı var. Ama Kuzey Suriye’de Ankara’nın oyun alanı sıfıra yakın." ifadesini kullandı. 

Cumhuriyet gazetesi yazarıOrhan BursalıAnkaraS-400dolardepo
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