Cumhuriyet yazarı Bursalı: AKP seçimi erteleyebilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "İktidar ve savunucuları dışında herkes, uygulanan ekonomik kararların tümünün krizi derinleştirdiği ve zengin yoksul ayrımını had safhaya yükselttiği konusunda hemfikir" dedi. Bursalı, söz konusu ekonomi politikalarıyla zenginin daha zengin, fakirin daha da fakir olduğunu ifade ederek, AKP'nin kendi dar gelirli tabanında oy kaybı yaşadığına dikkat çekti.

Bursalı "Seçimi kaybedeceğini görüyorlar. 2023’te de seçmene altın saçamayacaklarına göre, düşünceleri nedir?" diye sorarak şöyle devam etti:

"Yazıp duruyorum: En azından bugün ve görünen yıl sonuna kadar süreç içinde, seçimi kazanabilmek için şapkadan tavşan çıkaramayacaklarına göre, diyorum ki, ellerinin altındaki seçenek,

- Cumhurbaşkanının ekonomik kaosu bahane ederek,

- ve Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği SADAT gibi örgütlerin yasadışı siyasi ve toplumsal kaos yaratma olasılığını da hesaba katarak,

- HDP’nin yasaklanması ile olabilecek büyük kargaşayı da göstererek, seçimleri erteleme kararı kalıyor.

Nasıl olsa Meclis’te de bu altı ay ertelemeyi uzatacak çoğunluğa sahip."

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