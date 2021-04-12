Cumhuriyet yazarı Bursalı: AKP, “Keşke bize karşı hemen tepeleyebileceğimiz bir darbemsi iş yapsalar da seçmeni kandırsak” hayali içinde

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "AKP, 'Bizi darbe ile yıkmak istiyorlar' diye seçmende bir mağduriyet yaratma peşinde. Ama lafla bunun olmayacağının bilincindeler. 'Keşke bize karşı hemen tepeleyebileceğimiz bir darbemsi iş yapsalar da seçmeni kandırsak…' hayali içindeler!" görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, "AKP, kendisini yeniden yüzde 40’lara taşıyacak olay arayışı içinde. Yazmıştım: Dış konularda milliyetçi şahlanış arayışları olasılığı sepette tutuluyor. İçeride neler yaratılır bilemem.. Ama rahatça şunu söyleyebilirim: İktidarın politika oluşturucularında, mesela “Ah bize yönelik şöyle bir darbe heveslisi ciddi olay çıksa da tepelesek ve büyük bir mağduriyet ile seçmeni safımıza çeksek” arayışı çok güçlüdür. İçinde bulunduğumuz seçim sürecinde böyle bir durum asla olmayacağı için, kendilerine darbe yapılıyor arayışı içindeler." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında şunları kaydetti:

"Neler oldu anımsayalım: Can Ataklı, iktidarın düşmesine yol açabilecek olasılıkları sayarken “askeri darbe”yi eklemiş ama bunun mümkün olmadığını söylemişti. Kıyamet koptu! Askeri darbeye mi çağırıyorsun, darbeci zihniyet, vesayet rejimi istiyorsun diye.

İlker Başbuğ, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 1961-1980 Güç Odaklarının Mücadelesi” kitabı üzerine İpek Özbey ile röportajında “Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi” sözünü kullandı. Bu söz, kitapta ve kitabın arka tanıtım yazısında da vardı.

Darbe istiyor Başbuğ diye yine kıyameti kopardılar ve suç duyurusunda bulunup dava açtılar.

Canan Kaftancıoğlu, “Bir iktidar değişikliğine hatta bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum” diyor. Darbecilik Canan Hanım’a yapıştı. HalkTV de, “Milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçmiş olduğu hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler” ucubeliğinden ceza aldı.

Özgür Özel, “Saray rejiminin sonu geliyor” dedi ve ensesinde boza pişirildi, darbe çağırdı diye.

Şimdi de emekli amiral yurttaşlar, tamamen uzmanlık alanları içinde Boğazlar ve Montrö tartışması üzerine bir duyuru yayımladıkları için “darbe hazırlığı çağrısı yapıyorlar” diye ortalığı yıkıyorlar 8 gündür ve bir kısmı içeride sorguda.. Tüm bunları değerlendirdiğimizde AKP, “Bizi darbe ile yıkmak istiyorlar” diye seçmende bir mağduriyet yaratma peşinde. Ama lafla bunun olmayacağının bilincindeler. “Keşke bize karşı hemen tepeleyebileceğimiz bir darbemsi iş yapsalar da seçmeni kandırsak…” hayali içindeler! Böyle bir şey olmayacağına göre, eğer Türkiye’yi sarsacak daha ciddi bir mağduriyet konusu bulamazlarsa, gittiler demektir.. "