Cumhuriyet yazarı Bursalı: AKP iktidarı sert bir şekilde ABD’ye cephe alarak, bir çatışma yaratır mı?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "ABD’yi nasıl tatmin edecek bu iktidar ki, Türkiye ekonomisinin önünü kapatmasın.Sorunlar çok: S-400! Suriye’nin parçalanması! Doğu Akdeniz! Tabii yakında ortaya çıkacak insan hak ve özgürlükleri ile ifade özgürlükleri! Belki Rusya, İran! Acaba ABD ile çatışmayı göze alır mı, diye sordum yukarıda. Uzlaşamazsan, kendi pozisyonunu savunacaksın. Tabii, ABD’yi fazla kızdırmadan bir ileri bir geri esnek davranarak seçim sonuna kadar durumu idare etmek de bir politika.." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında, "Peki ABD’nin ısrarı ve sertliği karşısında ne yapabilir AKP iktidarı? En azından sert bir şekilde ABD’ye cephe alarak, bir çatışma yaratır mı? Eğer bunu 3 milyon seçmenin desteğini sağlayabilecek bir şekilde milli bir heyelana döndürebileceğini görürse... Seçime az bir süre kala böyle bir geçici durum yaşayabilir ülke. Seçim sonrası unutulmak üzere (tıpkı Merkel’in Hitlerciliğinin şimdi sözünün bile edilmediği gibi), bu politika neleri neleri harekete geçirmez! Fakat, benim başka bir favorim var, dış mesele açılmışken..." ifadesini kullandı.