Cumhuriyet yazarı Bursalı: AKP iktidarı, ilahiyat mezunlarını, fakültelerini ve tabii ki kol kanat gerdiği cemaatleri adam devşirme yerleri olarak kullanıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, “AKP iktidarı, ilahiyat mezunlarını, fakültelerini ve tabii ki kol kanat gerdiği cemaatleri adam devşirme yerleri olarak kullanıyor.” görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, “Devlete atıyor, şirketlere atıyor, ülkenin dört bir yanına yayıyor... Cumhuriyet’in daha dün, TAİ’de (Türk havacılığının kuruluşlarından TEİ’deki (TUSAŞ Motor Sanayi) Nakşibendi tarikatının bilmem ne vakfı adamlarınca doldurulduğunu anlatıyordu. Bizim ilahiyat fakültelerinin çoğu İran’ın molla örgütlenmesinin kravatlı benzerine dönüşmüştür. Baksanıza Ayasofya’nın başimamı Prof. unvanlının söylemlerine! Tepeden tırnağa adam siyaset üretici... İranlı mollaların bile bilim okumuş çağdaş olanları bizimkilerden iyi, daha dünyevi... Büyük bir toplumsal israftır 108 fakülte, içlerinde gerçekten iyi olan az sayıdakiler bırakılmalı ve diğerleri dönüştürülmelidir. Oralarda ilahiyatın gerçek sorunları araştırılmalı, tartışılmalı ve fikir üretilmeli.



Mustafa Öztürk, 'Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim' sözleriyle el salladı ve göçtü. Göçen sadece o mu? Gençlerimiz, en iyileri ve seçkinleri, hadi eyvallah bile demeden, arkalarına bile bakmadan göçüp gidiyorlar. Yurt sevgisini bile insanların yüreklerinden söküp alan bir rejim işbaşında!" ifadesini kullandı.