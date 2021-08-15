Cumhuriyet yazarı Bursalı: Aile hekimleri isyanda, bakın neden? Yarın da grev var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, aile hekimleri için 3000, hemşirelere ise 1500 TL ek ödeme haberinin detaylarını "Aile hekimleri isyanda, bakın neden? Yarın da grev var" adlı bir yazı kaleme alarak anlattı. Bursalı, konuştuğu aile hekimlerinin sözleşmeye "ateş püskürdüğünü" belirterek kişilerin şu ifadelerini aktardı:

" 'Sağlık Bakanlığı bizi köleleri olarak görüyor, asla yerine getirilemeyecek yeni bir performans sözleşmesi dayattığı gibi, dilsiz hekimlere dönüştürüyor, bu kabul edilemez... Aile hekimlerine 3000 ve hemşirelere 1500 TL ek ödeme haberi, yerine getirilmesi mümkün olmayan kriterler içerdiği için yalandan ibaret...' "

Bursalı, " 'Yerine asla getirilemeyecek bir performans istiyorlar ve aynı zamanda büyük bir ceza sistemi dayatıyorlar.' Sözünü ettikleri ekstra paraları alabilmeniz için bir etki puanı sistemi koymuşlar önlerine." diyerek şöyle yazdı:

"Etki puanı sistemi şunu yaparsan 10 puan, şunu da yaparsan bir 10 puan... biçiminde sürüyor. Toplamda 100 puanı doldurduğun takdirde ek gelir gelecek.

Fakat bu 100 puanı doldurabilmek için, bir güne iki günlük zamanı sığdırman gerek.. Bir de aile hekimlerine, bakmakla yükümlü oldukları nüfusun her türlü hastalığını, obezite, şeker, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kanser ve yaşlı izleme taramalarını kayda almak ve takip etmek gibi bir görev yüklediler ki, bunu bile yerine getirmeleri için günde birkaç saatlerini ayırmaları gerekir.. Bir doktor, kendi yakınımda ne kadar zamanda çözülür diye denedim, tek insanda iki saat sürünce bıraktım, dedi. Hesap etmişler, bu kayıtları yerine getirebilmek için günde 15 saat çalışmaları gerekiyor...

Hem hasta yoğunluğu hem aşılar bunu zaten imkânsız kılıyor. Doktorlara bu hasta bakımı yerine, ekstra bir sekreterlik - kâtiplik görevi yüklemek ki, yerine getirmeleri olanaksız gözüküyor. Sağlık Bakanlığı halka bunu bir müjde gibi duyuruyor, politika yapıyor, ama bir kölelik dayatması."

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