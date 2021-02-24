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Ekonomi

Cumhuriyet yazarı Balbay: Yediğimiz ekmeği ithal ediyoruz!

24 Şubat 2021 09:09

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay,Yediğimiz ekmeği ithal ediyoruz!  Geldiğimiz noktanın özeti bu: Artık sofradaki ekmeğimizde de ithalatın payı var!" değerlendirmesini yaptı.

Balbay yazısında, "Son iki yıldır ürettiğimiz kadar buğday ithal ediyoruz.  Dünya rekortmeniyiz! Çin’i de geçtik... İktidarın buna karşılığı şu: 'Evet, ithalat yüksek ama yurtdışına makarna ve un ihraç ediyoruz...' İki yıl öncesine kadar bunda bir nebze gerçek payı vardı. Resmi verilere göre 2018’e dek 5 milyon ton buğday ithal ediyor, 7 milyon ton da un ve makarna ihraç ediyorduk." ifadesini kullandı. 

Balbay şunları kaydetti: 

"Son iki yılın tablosu ise şöyle:  10 milyon ton buğday ithal ediyoruz, 7 milyon ton un ve makarna ihraç ediyoruz. Gerçek şu ki ithal edilen buğdayın 3 milyon tonu içeride tüketiliyor! Bu durumda sofradaki ekmeğimizin, makarnamızın bir bölümü ithal buğdaydan üretiliyor!"

Cumhuriyet gazetesi yazarıMustafa Balbayekmekithalatbuğday
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