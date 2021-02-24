Cumhuriyet yazarı Balbay: Yediğimiz ekmeği ithal ediyoruz!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, “Yediğimiz ekmeği ithal ediyoruz! Geldiğimiz noktanın özeti bu: Artık sofradaki ekmeğimizde de ithalatın payı var!" değerlendirmesini yaptı.

Balbay yazısında, "Son iki yıldır ürettiğimiz kadar buğday ithal ediyoruz. Dünya rekortmeniyiz! Çin’i de geçtik... İktidarın buna karşılığı şu: 'Evet, ithalat yüksek ama yurtdışına makarna ve un ihraç ediyoruz...' İki yıl öncesine kadar bunda bir nebze gerçek payı vardı. Resmi verilere göre 2018’e dek 5 milyon ton buğday ithal ediyor, 7 milyon ton da un ve makarna ihraç ediyorduk." ifadesini kullandı.

Balbay şunları kaydetti:

"Son iki yılın tablosu ise şöyle: 10 milyon ton buğday ithal ediyoruz, 7 milyon ton un ve makarna ihraç ediyoruz. Gerçek şu ki ithal edilen buğdayın 3 milyon tonu içeride tüketiliyor! Bu durumda sofradaki ekmeğimizin, makarnamızın bir bölümü ithal buğdaydan üretiliyor!"