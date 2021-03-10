Cumhuriyet yazarı Balbay: Umre yasak, AKP kongresi serbest!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre ziyaretlerinin yapılmayacağı açıklamasını hatırlatarak, "Umre yasak, AKP kongresi serbest! Sağlık, inancın gereklerini bile öteleyebiliyor ama AKP kongrelerini öteleyemiyor!" değerlendirmesini yaptı.

Balbay yazısında, "AKP’nin 81 il, 973 ilçe kongresinden sonra 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi de 8 Mart’ta aynı yöntemle, yani 'lebaleb' yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı kongrede AKP’li kadınlar hem demokrasinin getirdiği bütün hakları kullandılar hem de koronavirüs önlemlerine karşı duruş gösterdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı, Suudi Arabistan’ın normalleşme adımlarını Ramazan Bayramı sonrasına bırakması nedeniyle bu yıl umre ziyaretleri yapılmayacak.AKP’nin il, ilçe kongreleri, kadın kolları, gençlik kolları kongre buluşmaları önünde hiç engel yok. Bugüne kadar yapılan kongrelerde maske ve mesafeye hiç önem verilmediği canlı yayın eşliğinde tüm Türkiye’ye gösterildi." ifadesini kullandı.