Cumhuriyet yazarı Balbay: Soylu, Erdoğan’a, 'Ben çok şey biliyorum. Kolay harcayamazsın' diyor!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının odağında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pazartesi günü HaberTürk'te katıldığı programa ilişkin konuşurken, "İlk bakışta 'yalnız' gibi duruyor. Ancak öyle görünmüyor. TRT’deki canlı yayınla Habertürk’teki karşılaştırdığında Soylu’nun kendi adına mesafe aldığı, koruma duvarını güçlendirdiği dikkat çekiyordu. Uzun uzun 2010’lu yıllarda yaşananlardan söz etmesi, 'bunları ilk defa söylüyorum' diyerek altını çizmesi şöyle yorumlanabilir: Soylu, Erdoğan’a, 'Ben çok şey biliyorum. Kolay harcayamazsın' diyor!" düşüncesini dile getirdi.

Balbay, "Soylu, önceki içişleri bakanlarından daha güçlü. Jandarma ve polisle birlikte toplamda 800 bin kişilik bir silahlı gücün başında. Soylu fiilen Genelkurmay yetkisi kullanan bir yüksek yönetici görünümündeydi! Güvenle yalnız olmadığı söylemesinin içi dolu olduğu ertesi gün anlaşıldı. Bahçeli, daha öncekilerden geç de olsa, günler sonra Soylu’ya desteğini açıkladı. Ancak 'Görevde kalsın' demekten çok, 'kimse boynuna tasma takamayacak' dedi. Bu ince destek, Soylu’nun ola ki görevden alınması halinde bunun 'yükseltilerek' olabileceğini gösteriyor" görüşünü savundu.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı: Mehmet Ağar'ın marinada görev alması doğru mu, ben olsam 48 saat içinde bırakırım