Cumhuriyet yazarı Balbay: Rusya’nın Moskova’daki hesabı Kiev’e uymamış görünüyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde müzakere masasına oturmasına ilişkin olarak, "Rusya’nın son 15 yıldaki askeri güç kullanma stratejisine bakıldığında, karşı tarafla kolay kolay masaya oturma yok. Elbette farklı bir taktik savaşı olabilir ama Rusya’nın Moskova’daki hesabı Kiev’e uymamış görünüyor" dedi.

Balbay, yazısında "İlk aşamada Donbas bölgesine girişi Kırım’a benzemişti. Bölgeyi topraklarına katıp orada kalacağı düşünüldü. Ancak sınıra yığdığı 200 bin asker öyle söylemiyordu. Asıl hedefin Ukrayna’nın toprakları değil, başkenti olduğu NATO’yu hedefe koymasından belliydi. Rusya’nın böyle bir operasyona başladığında ilk molayı Kiev’de vermeyi tasarladığı anlaşılıyor. Kısa sürede gördü ki karşısında sadece Ukrayna askerleri yok!" ifadesini kullandı.

Balbay, şöyle devam etti:

"Ne var? NATO deyince akla gelen her şey var! NATO, kuruluş felsefesi gereği en çok alacakaranlığı sever. Savaş ve barış planlarını ona göre yapar. Ankara’da NATO’da da görev yapmış, kurumu tanıyanların değerlendirmesi özetle şöyle:

'NATO, özellikle 2017’den sonra Ukrayna’nın bugünkü durumla karşılaşma olasılığına göre plan yaptı. 2021’in ikinci yarısından itibaren de bir savaş için gerekli her türlü altyapıyı sağladı. Şu anda Rusya, Ukrayna ile değil, hem NATO ile hem de NATO kapsamındaki ülkelerle savaşıyor. Sonuç olarak Rusya, savaşın beşinci gününde Ukrayna ile masaya oturmayı düşünmüyordu!'