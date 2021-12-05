Cumhuriyet yazarı Balbay: Mersin, Kılıçdaroğlu’nun adaylık işareti mi?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "CHP’nin Mersin mitingi, seçim havasının başladığını gösterdi. Milletin katılımı, seçmenin de sandığı beklediğini ortaya koyuyordu." görüşünü savundu.

Balbay yazısında, "Görünen o ki Mersin mitingiyle birlikte CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağına ilişkin yorumlar artacak. Kılıçdaroğlu’nun bir süredir, “ben” diye başlayan, birinci tekil şahıs olarak devam eden konuşmaları dikkati çekiyordu. Buna dün de tanık olduk. “Ben” diye başlayan, “dostlarımızla” diye devam eden cümleler çoğunluktaydı. Başlangıç bu olduğuna göre devam mitingleri de aynı havada sürecek." düşüncesini dile getirdi.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının planlı şekilde öne çıkarılmasına dönersek...

İki olasılık var:

1- Bu durum cumhurbaşkanı adayı olacağını gösteriyor.

2- Başka adayların adının öne çıkmasıyla birlikte kendi otoritesinin sarsılmasını engellemek istiyor.

Birinci şık öne çıkarsa, Kılıçdaroğlu’nun yolun devamında bir “kadro hareketi” olarak yürümesi daha akılcı olur. Gerek CHP’ye gerekse kendisine farklı kesimlerin oy vermesi için gerekli açılımları yapıyor, söylem değişikliklerine gidiyor ama bunlar yetmeyebilir. CHP’nin çizgisine dair hiçbir soru işareti yaratmayacak bir stratejinin yanına hem kendi soluna hem sağına seslenen yelpazesi geniş bir kadro hareketi samimiyet tartışmasını da ortadan kaldıracaktır.

İktidarı vermemek için her şeyi yapmaya niyetli yönetimlere karşı şu yöntemi benimsemek gerekir:

Seçimi seçimden önce kazanmak!"