Cumhuriyet yazarı Balbay: Dünkü gelişmelere bakılırsa ara seçim gündeme gelebilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, dokunulmazlıkların Meclis'e gelip işleme konursa ara seçimin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Balbay yazısında, "İktidarın hesabı şu: İyi Parti dokunulmazlıklara evet oyu verir. CHP içinde farklı yaklaşımlar olur. Sonuçta Millet İttifakı çatlar... Gel keyfim gel! Türkiye’de bütün zamanların en önemli konusu iç barış ve güvenlik oldu. Böyle bir konuya salt siyasi hesaplarla bakıldığını görmek çok acı.İktidar, HDP’yi şöyle görüyor: Ana akım medyaya çıkması yasak, kapatılması yasak, her türlü kullanıma açık olsun!Dünkü gelişmelere bakılırsa art arda dokunulmazlık dosyaları Meclis’e gelecek. Tümü işleme konursa ara seçim gündeme gelebilir. AKP buna da şöyle bakıyor: 'Milletvekilliği düşecek olanlar acaba benim kazanabileceğim illerden mi?' Hukuk reformundan, darbe gölgesinin olmadığı yeni bir anayasa söyleminden nerelere geldik!" düşüncesini dile getirdi.