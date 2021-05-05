Cumhuriyet yazarı Balbay: ABD, Halkbank davasını Türkiye’deki yönetimi istediği noktaya getirmek için açtı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Halkbank ile ilgili ABD'de devam eden yargı sürecine ilişkin olarak, ABD'nin Halkbank davasını Türkiye'deki yönetimi istediği noktaya getirmek için açtığını savundu.

Balbay, "New York’ta açılan Halkbank davasının 45 sayfalık iddianamesinin özünü şu suçlamalar oluşturuyor: Türkiye’nin kamu bankası devleti yönetenlerin de bilgisi dahilinde kara para akladı. Türkiye, İran’ın petrol ve doğalgaz paralarının uluslararası işleme sokulması için devreye girdi. Bu amaçla ABD makamlarına yalan söyledi. Bu işlemler sürecinde Reza Zarrab da kullanıldı. Rüşvet ve benzer yöntemlerle pek çok işlem resmi ve yasal statüye sokuldu. Uluslararası piyasalara kumpas kuruldu. Bu kapsamdaki işlemlerin tutarı 20 milyar doları geçiyor. Bir kişi, bu suçlamalarla karşı karşıya kalsa yüzü kızarır. Bu suçlamalar Türkiye’ye yönelik! Reza Zarrab’ın davadaki durumu ABD çıkarlarına göre sanıkla tanık arasında gidip geliyor!" dedi.

Balbay, şöyle devam etti:

Türkiye, bu davaya şu şekilde müdahil olmadı: 'Saçmalamayın! Türkiye böyle şeyler yapmaz. Biz kuruluş temellerini dahi uluslararası meşruiyete oturtmuş bir ülkeyiz. Bu davadaki hiçbir iddia gerçek değildir!' Şöyle müdahil oldu:'Bizi burada yargılamanız uygun değil!'"

ABD, bu davayı Türkiye’de temiz bir yönetim olsun diye mi açtı? Hayır! Türkiye, uluslararası hukuku çiğnediği için mi açtı? Hayır! En azından birinci madde değil. Birinci madde ne? Türkiye’deki yönetimi istediği noktaya getirmek, istediği yöne sevk etmek!"

Yazının tamamı için tıklayın.