Cumhuriyet yazarı Balbay: ABD’de de yeni yönetimle temaslar çoktan başlamış durumda

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "ABD’de de yeni yönetimle temaslar çoktan başlamış durumda." düşüncesini dile getirdi.

Balbay, "Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni Başkan Biden’la birlikte nasıl bir sürecin işleyeceği usul usul netleşiyor. Erdoğan ilk işaret fişeğini şöyle verdi: 'Biden’la çay içmişliğimiz var...' İkinci işaret fişeğini Bakû’da verdi. Şiir diplomasisi ile ABD’nin kanlısı İran’ı hassas yerinden selamladı." görüşünü savundu.

Balbay, "Bunlar görünenler. ABD’de de yeni yönetimle temaslar çoktan başlamış durumda. Diplomasi anlamında mesleki birikimi olmayan eski AKP Eskişehir Milletvekili Murat Mercan’ı Japonya Büyükelçiliği’nden ABD Büyükelçiliği’ne atadı. Mercan, AKP’nin kuruluşundan beri Erdoğan’ın yanında. 15 Temmuz öncesinde her AKP’li gibi o da FETÖ’yü bir hizmet hareketi olarak görüp, bulunduğu ortam neyse ona göre diyalog kuruyordu. Atama için şu yorum abartı olmaz:Erdoğan, Washington Büyükelçiliği’ne özel temsilcisini atadı. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun görev süresinin uzatılması, fiili büyükelçiliği onun yapacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

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