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Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Sabuncu'nun mektubu Meclis'te okundu: Hiçbirimiz özgür değiliz

"Bugün düşünceyi ifade etme özgürlüğünü kullandığı için cezaevinde olan herkes tüm yazarlar, gazeteciler özgürlüğüne kavuşana dek sorun hepimizin sorunudur"

07 Aralık 2016 11:57

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi  Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun mesajını Meclis Genel Kurulu'nda okudu. 

Murat Sabuncu'nun mesajı şöyle: 

"Biz gazeteciyiz. Cezaevinde olmamız bu gerçeği değiştirmez. İçeride de gazetecilik yapamaya devam ediyoruz. Bu haftanın konusu Adana Aladağ'da kaybettiğimiz çocuklarımızdı. Büyük bir facia yaşanıyor. 12 çocuğumuz ölüyor, 22 çocuğumuz yaralanıyor. Ve yaralı çocuklarımız iyileşmek için yattıkları yataklarında üşüyor. Televizyondaki görüntülerden de anlaşılıyor ki o evleri ısıtmayı dahi beceremiyoruz. Çocuklar başlarında bere ile yatıyor. Çünkü üşüyorlar. Basın bunları dile getirmek için var. Cezaevindeki gazteciler olarak bizi soruyorsunuz.

Bizim Cumhuriyet gazetesi mensuplarının durumu özel değil. Özel bir isteğimiz de yok. Bugün düşünceyi ifade etme özgürlüğünü kullandığı için cezaevinde olan herkes
 tüm yazarlar, gazeteciler özgürlüğüne kavuşana dek sorun hepimizin sorunudur. Tutuklu gazeteciler özgür değilken hiçbirimiz özgür değiliz. "

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