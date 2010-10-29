-CUMHURİYET VE CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞULARI YARIN ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - At yarışlarında Gazi Koşusu'ndan sonraki en önemli koşularından Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Kupası Koşuları, yarın 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak. 3 ve daha yukarı yaşlı 9 İngiliz safkanının, 2 bin 400 metre çim pistte yarışacağı Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda, son 3 yılın Gazi Şampiyonları kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da başlayacak koşuda, 2007 Gazi Koşusu sahibi Inspector, 2008 Gazi Şampiyonu Pan River, 2009 yılında bu önemli kupayı kazanan Miramis ile senenin en önemli ikinci kupasını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Birincilik ikramiyesi 350 bin TL olan çim pistteki 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu 3 şampiyon safkanın yanı sıra Öz Salvador, Senatore, Zambezi, Gold Tulip, Hakkar ve Roman Empire isimli safkanlar kayıt yaptırdı. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda dereceye girecek safkanlara, bu yıl yarış ikramiyesi ve yetiştiricilik primi olarak 743.750 TL ödenecek. -CUMHURİYET KOŞUSU- 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda saat 16.30'da başlayacak bir diğer önemli koşu olan 1600 metre çim pistte yapılacak Cumhuriyet Koşusu ise büyük çekişmeye sahne olacak. 3 ve daha yukarı yaşlı 22 Safkan Arap atının katılımıyla yapılacak Cumhuriyet Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 600.000 TL olarak belirlendi. Çim pistte 1600 metre mesafede yapılacak koşuya, şampiyon safkanlar Turbo ve Kafkaslı'nın yanı sıra, geçtiğimiz yıl bu koşuyu kazanan Özhaber ile şu safkanlar kayıt yaptırdı: Bozyiğit, Coşartay, Fobi, Gelibolu, Haberkan, Hızlıtay, İzhan, Tümöz Bey, Uçanbey, Zıpkın, Hayatım, Nazlı Gelin, Sevdacan, Besleney, Eryaman, Hisarbey, Karahisar, Hünerkız ve Onurkaan. Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girecek safkanlara yarış ikramiyesi ve yetiştiricilik primi olarak 1.275.000 TL ödenecek. -TARİHTE CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU- İlki 1939 yılında koşulan Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu, günümüze kadar aralıksız olarak yapıldı. 1960–80–81–82 yıllarında Devlet Başkanı Kupası adı altında koşulan Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu, Gazi Koşusu'ndan sonra Türk yarışçılığının en önemli ikinci koşusu. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu en çok kazanma rekoru, 13 kez ile Eliyeşiller ekürisine ait. Bu önemli koşuyu 11 defa ile en fazla kazanan jokey ise efsane jokey merhum Ekrem Kurt. 1984–1987 yılları arasında 4 kez üst üste kazandığı birinciliklerle Ekrem Kurt ayrı bir rekorun da sahibi. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşuları'nda elde edilen en iyi derece 1981 yılında Yavça'nın gerçekleştirdiği 2.27.26'lık derece oldu. -TARİHTE CUMHURİYET KOŞUSU- Cumhuriyetin kuruluşu anısına 1981 yılında ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası Koşusu, üç ve daha yukarı yaşlı Safkan Arap atlarının katıldığı bir koşudur. Safkan Arap Atı yetiştiriciliğinin devlet haraları aracılığıyla Cumhuriyet döneminde sağladığı aşamanın belirgin bir göstergesini oluşturan bu koşuya, 2000 yılından itibaren sadece DHÖW yetiştirmesi safkanlar katılabilmektedir. Bu yıla kadar düzenlenen koşular sonucunda Erol İçingir'e ait Ersoylu ve Mustafa Demir'e ait Demirkır üst üste 3'er birincilikle bu kupayı en fazla kazanma başarısını göstermişlerdir. Halis Karataş, 8 birincilikle Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu en fazla kazanan jokeydir. -2 CANLI YAYIN- Yarışlar ve kupa törenleri, TJK TV ve TAY TV televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli koşu aynı anda Lig Radyo ve Radyo Sport, tarafından da canlı yayınla dinleyicilerine ulaşacak. -ÜCRETSİZ ULAŞIM- Yarışseverlerin hipodroma ulaşımlarında kolaylık sağlamak amacı ile yarın Ankara'nın çeşitli bölgelerinden ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüslerin kalkış yerleri ve saatleri şöyle: Ulus Eski Meclis önünden ve Sıhhiye Köprüsü üzerinden (Saat: 12.30, 13.00, 13.30) Eryaman 1. Etap Migros önünden (Saat: 13.30) Sincan Belediye Binası önünden (Saat: 13.00, 13.30)