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Cumhuriyet ve Aydınlık'a 'casusluk' davası

Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye ile ilgili yapılan ve internete sızan gizli toplantının ses kayıtlarını yayımlayan Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerine dava açıldı

15 Ağustos 2014 14:53

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT müsteşarı Hakan Fidan, Bakanlık Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu bürokratların yaptığı gizli toplantı kaydı internete sızdırılmıştı. Youtube’da yayınlanan ses kayıtları TİB tarafından kaldırılırken Cumhuriyet ve Aydınlık’ın da içinde olduğu bazı gazetelerin internet siteleri ses kaydını yayınladı.  

Sabah gazetesinin haberine göre, söz konusu kaydın nasıl yapıldığına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluluk bölgelerinde bulunan Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinin internet siteleri sorumluları hakkında soruşturma açtı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aykut Küçükkaya ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şimşek hakkında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçu kapsamında dava açıldı. Şüphelilerin İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

 

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