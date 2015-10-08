Cumhuriyet Vakfı'nda operasyon, Balbay'dan "Tasfiye edildim" açıklaması

Mustafa Balbay ve İbrahim Yıldız, Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın yönetim kurulundan çıkarıldı. Mustafa Balbay, kararla ilgili olarak "7 Ekim Çarşamba günü Vakıf toplantısına katıldım. Ve İstanbul'daki arkadaşların oylarıyla tasfiye edildiğimi gördüm" diye konuştu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Vakfı'nın son yönetim kurulu toplantısından önce, vakıf adına gazetenin imtiyaz sahibi olan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, CHP İzmir Milletvekili ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a, kurulda bir değişiklik yapmayı planladıklarını belirterek tekrar aday olmamasını tavsiye etti. Ancak Balbay, aktif siyasete girmesi gerekçesiyle kendisi için düşünülen kararı kabul etmeyerek yönetim kurulu üyeliğine tekrar aday oldu. Yapılan gizli oylamada Balbay'a, birisi kendisine ait olduğu tahmin edilen toplam 2 oy çıktı.

Gazetedeki genel yayın yönetmenliği görevi sona erdikten sonra Habertürk grubuna geçen İbrahim Yıldız ise, yönetim kurulu üyeliğinin son bulduğu toplantıya katılmadı.

Yönetim Kurulu'na giren isimlerden birinin Cumhuriyet Bilgi İşlem Servis Şefi Müslüm Özışık olduğu belirtildi. Mali işlere bakan üyenin de kendi isteğiyle ayrıldığı ve yerine bir üyenin getirildiği öğrenildi.

Oda TV'ye konuşan Balbay, "Onların yüzüne aynen şöyle söyledim: 'AKP faşizmi varken, Cumhuriyet gazetesi maddi ve tiraj açısından zorluklarla mücadele ederken, öncelik Mustafa Balbay'ın tasfiyesi olmamalıydı" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda iki isim değişti. Gazetenin yazarı ve eski Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ile eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız vakıftan çıkarıldı. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Vakfı’nın hali hazırda üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Akın Atalay, Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Güray Öz, Önder Çelik ve Nebil Özgentürk.

Balbay, Cumhuriyet Vakfı'ndan çıkarılmasına dairşunları söyledi:

"7 Ekim Çarşamba günü Vakıf toplantısına katıldım. Ve İstanbul'daki arkadaşların oylarıyla tasfiye edildiğimi gördüm. Onların yüzüne aynen şöyle söyledim: "AKP faşizmi varken, Cumhuriyet gazetesi maddi ve tiraj açısından zorluklarla mücadele ederken, öncelik Mustafa Balbay'ın tasfiyesi olmamalıydı."

Benim önceliğim, Cumhuriyet gazetesinin tekrar güçlenmesi. Daha o toplantıya gitmeden önce de, gazeteyle ilgili rica edilen bir görevi yerine getirdim. Cumhuriyet'te yönetimi devralan arkadaşlar, 65 bin tirajı hedeflemişlerdi. Heyecanla bu başarıyı bekliyorum."