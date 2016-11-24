Cumhuriyet Vakfı davası bugün görülecek

Cumhuriyet Vakfı'na 'usulsüz üye atanması' iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek. Gazetenin eski yöneticileri Alev Coşkun, Şevket Tokuş ve Mustafa Pamukoğlu’nun iki buçuk yıl önce yapılan seçimin iptali için açtıkları davada, Cumhuriyet Vakfı ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü davalı olarak yargılanacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, davada, 18 Şubat 2014 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu toplantısının iptali isteniyor. Söz konusu toplantıda, yönetim kurulu seçimleri yapılarak yeni yönetim oluşmuş ve yeni yönetime seçilmeyen eski Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerin iptali için dava açmıştı. Mustafa Balbay da 18 Şubat 2014 tarihli seçimde yönetim kurulu üyesi seçilmesine rağmen seçimlerin iptalini isteyenler arasında.

Davaya müdahil olmak isteyen Balbay, 2 Eylül 2016 tarihinde mahkemeye sunduğu dilekçede, vakıf senedinde belirlenen toplantı ve karar yeter sayısına uyulmadığı iddiasıyla toplantıda alınan kararların iptalini istemişti.

Alev Coşkun’un da Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin gözaltında olduğu 1 Kasım 2016 tarihinde emniyete giderek ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Coşkun, ifadesinde 18 Şubat 2014’te yapılan seçimin ardından Vakıf yapısının değiştiğini ve gazetenin genlerinden uzaklaştığını iddia etmişti. Coşkun’un bu beyanı üzerine savcı, gözaltındaki yazar ve yöneticilere “FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinden talimat aldınız mı? Bu seçimler Cumhuriyet’in yayın politikasını değiştirmek için mi yapıldı” sorusunu yöneltmişti.

Atalay: Erdoğan’a şikayet ettiler

Cumhuriyet gazetesinde 4 Ekim’de yayımlanan başyazıda iki Eski Yönetici Mustafa Balbay ve Alev Coşkun’un ‘siyasi iktidarla aynı amaçla gazeteye karşı hareket ettikleri’ ifade edilmişti.

Gazetenin tutuklanan İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 14 Ekim’de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saray’a gelen isimsiz bir dilekçeden bahsetmiş, Vakıf konusunda anlaşmazlık yaşadıkları iki eski ismin, Cumhuriyet gazetesinin yönetiminin elinden alınması için Cumhurbaşkanlığına gittiklerini iddia etmişti. Atalay, paylaşımında “Birileri, son çare olarak Beştepe’deki Saray’a gitmişler: Cumhuriyet gazetesinin bu yönetimin elinden alınması için son ümidimiz sizsiniz’ ‘Ne olur, devreye girin ve Cumhuriyet gazetesini bize verin’ demişler. Cumhurbaşkanlığı da gereğinin yapılması için bu dilekçeyi Vakıflar Genel Müdürlüğüne yollamış. Saray’dan gelen talimat üzere derhal harekete geçen Genel Müdür, aynı konuda bir yıl önce denetim yaptıklarını ve rapor verdiklerini unutup, emrin gereğini yerine getirmek için acilen yeni bir rapor düzenlettirmiş. Eskisinin tam tersi. Hukuken bir kıymeti, hükmü yoktur” diye yazmıştı.

Cumhuriyet’in 10 yazar ve yöneticisi tutuklu

Cumhuriyet Gazetesi ve imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin 10 yönetici ve yazar tutuklu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Karasinir, Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve Karikatürist Musa Kart, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakimlik tutuklama gerekçesinde, "Gazetenin, süreklilik arz eden terör örgütlerinin reklam ve propagandasını yaptığını" iddia edilmişti.