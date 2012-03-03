Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi bulundu

T24 - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, özel bir şirket tarafından yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda, “10 milyon ton” rezervli bakır madeni bulunduğu ileri sürüldü. Rezerv sahasının, Cumhuriyet tarihinde bulunan en büyük alan olduğu iddia ediliyor.

Asya Madencilik şirketince sondaj çalışmalarından olumlu sonuç alınmasının ardından, uluslararası maden danışmanlık şirketi DMT tarafından, uluslararası akreditasyon raporu için bölgeye heyet gönderildi.

Aralarında maden mühendislerinin de bulunduğu heyet üyeleri, maden sahasında incelemelerde bulundu.

DMT Türkiye Projeleri Genel Müdürü Yücel Bıçakçı, yaptığı açıklamada, heyetin, Asya Madencilik tarafından sürdürülen sondaj sahasında inceleme yapıldığını, bu anlamdaki çalışmalarının süreceğini söyledi.

Asya Madencilik Genel Müdürü Naci Sali de jeoloji mühendislerinin yaptıkları inceleme sonucunda Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır madeni sahasının tespit edildiğini savunarak, “10 milyon ton kesin bakır sahası tespit edildi” dedi.

Heyet, incelemelerinin ardından Hanönü Kaymakamı Taner Bolat ve Belediye Başkanı Şükrü Özün'ü ziyaret etti.

Hanönü Kaymakamı Bolat, şirket yetkililerinin, ilçeye almak için değil, çok şey vermek için geldiklerini söylediklerini belirterek, yapılan çalışmayla ilgili daha sonra kendisine bir rapor sunulacağını açıkladı.

Belediye başkanı Özün ise, bunun, ilçenin kaderini değiştirecek müthiş bir şey olduğunu ifade ederek, maden mühendislerinin, jeologların açıklamasına göre, yaklaşık 10 milyon ton rezervli, Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır sahasının tespit edildiğini söyledi. Şirketin bölgede bakır işletmesini açmayı planladığını dile getiren Özün, bunun açılmasıyla ilçede büyük hareketlilik yaşanacağını vurgulayarak, “Bakır madeni sahasının belediye sınırları içinde bulunması ayrıca sevindirici. İlçede işletmenin açılması durumunda en az 400-500 kişi istihdam edilecek, bununla birlikte yeni iş alanları açılacak. Geriye göç ile ilçe nüfusunda patlama olacak” dedi.