Cumhuriyet tarihine iz bırakan davaları yeniden incelenecek

T24 - Ankara Barosu tarafından kurulan 28 kişilik komisyon, Cumhuriyet tarihine iz bırakan davaları yeniden inceleyecek. İlk aşamada belirlenen altı dosya arasında Şeyh Sait, Deniz Gezmiş ve 'Umut' davaları da var.



Ankara Barosu, Cumhuriyet tarihine damgasını vuran dava dosyaları raftan iniyor. Bu çerçevede uzman ve avukatlardan oluşan 28 kişilik bir komisyon kuruldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yapılacak çalışmayla kamu vicdanında yara açan davalar, ilk kez derinlemesine tartışılacak, dönemin mevzuatına uygunluğu, hukuk ve hak ihlali yönleriyle irdelenecek. Proje, tamamlandıktan sonra kitap olarak da yayınlanacak.





ŞEYH SAİD DE VAR MUMCU DA



Ankara Barosu, ilk etapta inceleyeceği altı dosyayı belirlendi. Buna göre öncelikle Şeyh Sait, Deniz Gezmiş, Bahçelievler Katliamı, Kemal Türkler ve Gün Sazak cinayetleri ile Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy cinayetlerine ilişkin 22 eylemle ilgili 'Umut' davaları araştırılacak. Belirlenen davaların Yönetim Kurulu'nca onaylanmasının ardından dosyalar toplanacak, hem kağıt üzerinde hem de sanal ortamda arşivlenecek. Arşivlenen davalar, komisyon üyeleri tarafından incelenecek, çalışmalar, forumlar ve değerlendirme toplantıları yapılacak. Ayrıca davaların görüldüğü dönemdeki hukuki mevzuat ve siyasi ortam göz önünde bulundurularak yargılamaların 'insan hakları' gibi açılardan tartışmaya açılması sağlanacak. Hukuki bir sonuç doğurmayacak çalışmanın amacıysa 'Cumhuriyetin belleğini oluşturmak.'

Tamamı Ankara Barosu tarafından finanse edilecek çalışmada, toplanan dava dosyalarına internet üzerinden ulaşmak da mümkün olacak.





İZ BIRAKAN DİĞER DAVALAR SIRADA



'Şeyh Sait' gibi Osmanlıca dava dosyalarının günümüz Türkçesine çevrilmesi için Kültür Bakanlığı'ndan yardım isteyeceklerini belirten Komisyon Yürütme Kurulu üyesi Avukat Hakan Canduran, komisyonun oluşturulmasında avukatların başvuru usulüyle belirlendiğini, davalarla ilgili uzmanların ise komisyona katılmaları için davet edildiğini söyledi. Altı dava hakkında çalışmalar tamamlanınca 'Cumhuriyet Tarihine İz Bırakan' diğer davalar için yeni komisyonlar kurulması değerlendirilecek.





