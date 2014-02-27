Cumhuriyet tarihinde ikinci kez kadın müsteşar

Cumhuriyet tarihinde ikinci kez müsteşarlık koltuğuna bir kadın atandı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı'na Nesrin Çelik getirildi. Böylece üst yönetimi tümden kadınlardan oluşan tek bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu.

Nesrin Çelik, 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanan Esengül Civelek'in ardından müsteşarlık koltuğuna oturan ikinci isim oldu.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre uzun süre bakan danışmanlığı yapan Nesrin Çelik, on gün önce bakanlıkta yaşanan atama rüzgârında müsteşar yardımcılığına getirilmişti. Çelik'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'ün imzasıyla Müsteşarlığa atanma kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Bakan Yardımcısı da bir kadın. Böylece üst yönetimi tümden kadınlardan oluşan tek bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu.

Kamunun en önemli makamlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda da bir kadın bulunuyor. SGK Başkanı Yadigâr Gökalp İlhan, 24 Şubat 2013 tarihinde bu göreve atanmıştı.

Nesrin Afşar Çelik kimdir?

1964 yılında Kayseri’de doğan Çelik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Sosyal Politika) bölümünden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1987 yılında PTT Ankara Bölge Başmüdürlüğünde başlayan Çelik, 1990 yılından itibaren Aile Araştırma Kurumu/ Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde, Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu.

Bağımsız Çalışan Kadınların Aile ve İş İlişkileri araştırması projesi, Televizyon ve Aile Araştırmasının yapılandırılması, Ailede Çocuk Eğitimi Araştırmasının Yapılandırılması, Mesleklere Göre Aile Araştırması; İşçi Ailesi araştırmasının yapılandırılması, Metropollerde Kariyer Meslekler ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara örneği araştırmasının yapılandırılması, Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde Terörden Kaynaklanan Göçün Aile Yapısına Etkileri araştırmasının yapılandırılması, Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet Araştırmasının yapılandırılması ile Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile Araştırmasının yapılandırılması projeleri gibi birçok projede uygulayıcı ve yönetici olarak görev aldı.