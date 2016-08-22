Cumhuriyet tarihinde bir ilk; YAŞ bir ayda ikinci kez toplanacak

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından 27 Temmuz'da toplanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bir kez daha toplanacak. Son toplantının üzerinden bir ay geçmeden toplanması kararlaştırılan YAŞ, Cumhuriyet tarihinde bir ilk niteliği taşıyor.

Olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan 671 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile "Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları arasından seçilir" şartı kaldırılmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YAŞ toplantısına da değindi. Yıldırım, YAŞ'ta usuli konuların görüşüleceğini ifade ederek, albay ve altındaki subayların durumunun değerlendirileceğini ifade etti.

Süreç nasıl gelişti?

Olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan 671 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile "Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları arasından seçilir" şartı kaldırılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık geçen hafta yaptığı açıklamada, “Ağustos ayı içerisinde albayların durumunu görüşmek için Yüksek Askeri Şura’yı toplamayı düşünüyoruz” demişti.

Darbe girişiminden 13 gün sonra toplanan YAŞ'ta, TSK'nın yüksek komuta kademesinde değişiklik olmamış, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları görevlerinde kalırken bir süredir rahatsız olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin yerine Orgeneral Yaşar Güler atanmıştı.

Darbe girişimine karşı çıkan ve Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ankara'ya değil, İstanbul'a gelin, güvenliğinizi ben sağlayacağım" dediği konuşulan Orgeneral Ümit Dündar da 1. Ordu Komutanlığı'ndan Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirilmişti.

Başbakan YAŞ'ın içeriğini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarın yapılacak YAŞ'ta usuli konuların görüşüleceğini belirtti. Albay ve altındaki subayların durumunun ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Yarınki YAŞ’ın bir özelliği, TSK’nın yeniden yapılandırılması ve YAŞ’ın yeniden düzenlemesi münasebetiyle yapılacak ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Rutin bir işlemdir." ifadelerini kullandı.