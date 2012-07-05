Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Diyanet, Fener Rum Patrikhanesi'nde

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Diyanet işleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Paçacı ve İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yâran ile birlikte Balat’taki Fener Rum Patrikhanesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kapıda Patrik Vekili Metropolit Stefanos tarafından karşılandı.

Patrik Bartholomeos'un geçtiğimiz yıl kendilerini ziyaret ederek Patrikhane’ye davet ettiğini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bizde davete hemen icabet esastır. O yüzden bu ziyaret, gecikmiş bir ziyarettir.” dedi.

Patrik Bartholomeos da Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını dikkatle izlediklerini belirterek, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı Başkan Görmez’e teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Patrik Bartholomeos, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’e Allah lafzının yazılı olduğu altın kaplamalı bir tablo hediye etti. Diyanet İşleri Başkanı Görmez de Patrik Bartholomeos’a Cuma hutbelerinin ardından okunan, İncil ve Tevratta da yer alan ayetin yazılı olduğu tablo ve tespih hediye etti. Bunun üzerine Patrik Bartholomeos da Başkan Görmez’e kendi tespihini hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, basına kapalı olarak 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu ülkede herhangi bir dini topluluğun kendi din adamlarını yetiştirmek için başka ülkelere muhtaç olması, bu ülkenin büyüklüğüne yakışmıyor.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şöyle konuştu:

''Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımızı ülkemizin asli bir unsuru olarak görüyoruz. Din özgürlükleri ve inanç özgürlüğü konusunda, eğitim özgürlüğü konusunda, mabed masumiyeti konusunda kendimiz için hangi hakları istiyorsak, onların da aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada hangi kimliği taşırsa taşısın, hangi dine inanırsa inansın tüm insanların özgürce kendi inancının gereklerini ve ibadetlerini yerine getirmesinin ve çocuklarına inancına uygun olarak eğitim vermesinin ve din adamları yetiştirmesinin onların bir hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkede yaşayan herhangi bir dini topluluğun kendi din adamlarını yetiştirmek için başka ülkelere muhtaç olması, bu ülkenin büyüklüğüne yakışmıyor. Din adamı yetiştiren eğitim kurumlarının, tarihte ve tarih boyunca var olduğu gibi aynı şekilde yine kanun ve mevzuat çerçevesinde varlığını idame ettirmesinin, bu ülkenin büyüklüğüne yakıştığını ifade etmek istiyorum.''

Yunanistan’ın Avrupa’da cami olmayan tek başkent olması ve Batı Trakya’da yaşayan Müslümanlara dini haklarının verilmemesine atıf yapan Başkan Görmez, şöyle konuştu:

“Muadelet esasının, özellikle haklar ve özgürlükler konusunda çağdaş dünyanın üzerinde ısrarla durduğu muadelet esasının ahlaki olmadığını düşünüyorum. Büyük bir ülkenin herhangi bir ülkeye, ‘Sen oradaki Müslümanlara yahut dindarlara ne kadar hak verirsen ben o kadar hak veririm. Yahut ne kadar haksızlık yaparsan be de o kadar haksızlık yaparım.’ demesini büyük bir ülkeye, büyük bir kültüre, büyük bir medeniyete şahsen hiç yakıştırmıyorum.”

Başkan Görmez'in ziyareti, Diyanet İşleri Başkanı düzeyinde Patrikhaneye yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.