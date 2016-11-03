'Cumhuriyet soruşturmasının, hakkında dava açılmış savcıda olması talihsizlik'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet gazetesine açılan soruşturmanın savcısı Murat İnam'ın bir davada, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılanıyor olmasını 'talihsizlik' olarak tanımladı.

Cumhuriyet gazetesi, İnam'ın "FETÖ'nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğuna ilişkin davanın sanıkları arasında" olduğunu yazmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Adalet Bakanı Bozdağ da bu haberi doğrulayarak, "Keşke böyle bir görevlendirme yapılmasaydı" dedi.

Bozdağ, "Cumhuriyet gazetesine dönük soruşturmadaki deliller, savcıdan oluşmuyor. Başka deliller nedeniyle soruşturma yapılıyor. Ancak keşke böyle bir görevlendirme yapılmamış olsaydı, daha doğru olurdu. Çünkü bu tartışmalara zemin hazırladı. Başka birisi de yapabilirdi" diye konuştu.

TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Savcı İnam'la ilgili sorusunu yanıtlayan Bozdağ, bu görevlendirmede herhangi bir "kötü niyet" olmadığını belirtti.

Bozdağ, 'İnam'ın FETÖ üyesi olduğuna yönelik kanaat verilmesi durumunda, HSYK'nın tereddüt etmeyeceğini', Cumhuriyet Başsavcısı ve HSYK Başkanvekili ile de bu konuyu konuştuğunu söyledi.

Adalet Bakanı ayrıca savcıları değiştirme yetkisinin Başsavcılık'ta olduğunu da vurguladı.

Bozdağ, "Cumhuriyet'e FETÖ operasyonu yapan savcı, FETÖ üyeliğinden yargılanıyor" başlıklı haberinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldığı söylenen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'la ilgili olarak ise herhangi bir soruşturma olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu, 18 yöneticisi ve yazarı hakkında, yine "FETÖ/ PDY" ile ilgili suçlamalarla gözaltı ve arama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Başsavcılığı soruşturmanın gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"PKK/KCK ve FETÖ/ PDY terör örgütlerine muzahir olduklarına, 2 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca 'FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek " suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18 Ağustos 2016 soruşturma başlatılmıştır."