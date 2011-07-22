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CUMHURİYET SAVCISINA RÜŞVET BASKINI OSMANİYE (A.A)

22 Temmuz 2011 20:45

-CUMHURİYET SAVCISINA RÜŞVET BASKINI OSMANİYE (A.A) - 22.07.2011 - Osmaniye'de görevli cumhuriyet savcısı ile aracılık ettiği ileri sürülen bir kişi, rüşvet alırken  suçüstü yakalanarak tutuklandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 hafta önce kentte meydana gelen silahlı kavgaya karışan bir kişi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nazif Y'nin kendisinden 10 bin lira rüşvet istediği iddiasıyla Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla operasyon düzenleyerek, savcı Mehmet Nazif Y. ve rüşvete aracılık ettiği belirtilen Mithat G'yi seri numaraları önceden belirlenmiş parayı alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nazif Y. ve aracılık ettiği ileri sürülen Mithat G, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rüşvete aracılık ettiği belirtilen G'nin kaçakçılık suçundan da sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

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