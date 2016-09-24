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Cumhuriyet savcısına nikâhta kelepçe

Emniyet müdürü, kelepçenin anahtarını da geline teslim ederek ömür boyu mutluluk diledi

24 Eylül 2016 02:27

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, evlenen arkadaşı Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy ile Berna Üstün’e kelepçe taktı.

Karar’da yer alan habere göre, nikâh töreninde şahitlere sıra geldiğinde İl Emniyet Müdürü Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den izin alarak Savcı Özsoy ve Üstün'e kelepçe taktı. Müdür Bilgiç, kelepçenin anahtarını da Üstün’e teslim ederek ömür boyu mutluluk diledi.

Çift, daha sonra elleri kelepçeli nikah defterini imzaladı ve törene gelen misafirlerin masalarını tek tek gezdi. Yapılacak ilk dans öncesinde kelepçeleri çıkarmak isteyen Savcı Özsoy, anahtarla kelepçeyi açamayınca, polisler çifte yardımcı oldu.

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