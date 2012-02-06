-Cumhuriyet savcısı yoğun bakımda ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğünü bildirdi. Şahin, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada tedavi altında bulunan Cumhuriyet Savcısı Kılıç'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Cumhuriyet Savcısı Kılıç'ın babası Behçet Kılıç ile annesi Meryem Kılıç'a da geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, aileyi teskin etmeye çalıştı. Baba Behçet Kılıç, ''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka kimsenin alamayacağını'' belirterek, ''Oğlumuzu Allah verdi bize dilerse yine O alır. Benim itikadım çok sağlam'' dedi. Şahin, daha sonra hastaneden ayrılırken, Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a yönelik saldırıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin, Kılıç'ın sağlık durumunu sorması üzerine, ''Savcı arkadaşımız silahlı saldırıya maruz kalmıştır. Kurşunun biri beyninde hasar yapacak şekilde isabet etmiş. Yoğun bakımda kendisi. Doktorlarımız, tedavisi için tıbben mümkün olanı yapmanın gayreti içerisindeler. İnşallah kendisinin iyileşmesini temenni ediyorum'' diye konuştu. Şahin, bir gazetecinin, ''Yoğun bakımda mı'' sorusuna, ''doğrudur'' yanıtını verdi. İdris Naim Şahin, bir başka gazetecinin, saldırının KCK soruşturmasıyla bir ilgisi olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine de şunları kaydetti: ''İlk değerlendirmeler, öyle gözükmüyor. Münferit saldırı olarak gözüküyor. Gasp suçundan mahkum olan bir kişinin, yani şu anda bilinen şüphelinin hakkında verilen mahkumiyet davasının savcılığını yapmış, kendisi. İşini yapmış, görevini yapmış, arkadaşımız. Ruhsal olarak da biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ama şüphelinin yaptığı eylem olarak gözüküyor. Kimliği belli, eşgali belli. Onun aranmasını da güvenlik güçlerimiz, aralıksız takip ediyor.''