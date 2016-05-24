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Cumhuriyet Savcısı halı sahada öldü

Mesai arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizinden ölün Savcı Ahmet Biçer'in ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

24 Mayıs 2016 01:46

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Biçer, mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirdi. 36 yaşındaki savcı Ahmet Biçer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bandırma Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Biçer, akşam mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken aniden fenalaştı.

DHA'nın haberine göre, İhbar üzerine gelen 112 Acil servis görevlisi tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Savcı Biçer, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Savcı Ahmet Biçer, yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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