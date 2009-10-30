Cumhuriyet pastasından Atatürk heykeli çıktı



Bu güzellikler tüm dünyaya yansısın



Atatürk figürlü dev Cumhuriyet pastası

İstanbul Valisi Muammer Güler, Cumhuriyet'in 86. yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe’de resepsiyon verdi.Resepsiyona, İstanbul Valisi Muammer Güler eşi Neval Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız eşi Ayşe Iğsız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun, Şahin Özer, Murat Aksu, Ali Ağaoğlu, Adnan Şenses, Zuhal Topal’ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, iş adamı, sanatçı ve gazeteci katıldı. Başörtülü davetlilerin de katıldığı törene, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılarından Zekeriya Öz eşi ve kızıyla katıldı. İstanbul Valisi Muammer Güler ile eşi Neval Güler, konukları Dolmabahçe Sarayı girişinde karşıladı.Resepsiyonda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cumhuriyetin 86. kuruluş yıl dönümünü İstanbul’dan sevgi ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. Topbaş, Alpastan’dan Fatih’e, Fatih’ten Atatürk’e ve günümüze kadar bu topraklarda canını veren şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. Topbaş, Cumhuriyet’i birlikte kurduklarını tek yumruk ve tek bayrak olduklarını belirterek, “Bu bayrağın altında geleceğe ve muassır medeniyetler seviyesine ulaşıyoruz. İstanbul’un bu güzelliklerinin tüm dünyaya yansımasını diliyoruz” dedi. Topbaş, konuşmasının ardından butona basarak Boğaziçi Köprüsü ile Kız Kulesi arasında ayrı noktalardan kurulan müzikli havai fişek gösterisini başlattı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı’nı söyleyen Vali Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Iğsız, Topbaş ve diğer davetliler, gösteriyi coşkuyla izlediler. Gösterilerde "fişek", "kuyruklu yıldız", "renk şelalesi", "çoklu atış" ve "şamandıra"dan oluşan binlerce atış yapıldı.İstanbul Valisi Güler, daha sonra eşi Neval Güler, Kadir Topbaş ve 1.Ordu Komutanı Hasan Iğsız eşi ve Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nusret Taşdelen ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde Atatürk heykeli çıkan 6 metre boyunda, 4 metre enindeki 3 katlı dev Cumhuriyet pastasını kesti. Vali Güler, konuşmasından önce birlikte pastayı kestiği 10 kişilik ekiple pastayı yapan Pelit Pastanelerinin sahibi Selahattin Ayan ve Atatürk figürünü hazırlayan modacı Faruk Saraç’a teşekkür etti. TBMM açılışında giydiği pelerin ve şapkasıyla milletvekillerini selamlayan Atatürk figürünü bir haftada yapan modacı Faruk Saraç, önümüzdeki yıl denizden havayi fişekler eşliğinde yüzeye çıkan bir Atatürk figürü yapma projesini düşündüğünü söyledi. Vali Güler, Büyük Atatürk’ün bize emanet olan Türkiye Cumhuriyeti’ni laik, demokratik ve sosyal ve hukuk bir olarak sonsuza kadar yaşatmak için azimli ve kararlı oldukları belirterek, “Nice ve güzel bayramlara milletçe, birlik ve beraberlik içinde sağlık huzur içinde geçirmenizi diliyorum. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” dedi.