Cumhuriyet operasyonunu yapan 'FETÖ' sanığı savcıya "Görevde kalsın" diyen HSYK üyeleri, 'FETÖ’den tutuklu!

Cumhuriyet soruşturmasını yürüten FETÖ davası sanığı Savcı Murat İnam için, “görevinden uzaklaştırılmasın” diye oy kullanan ve oy çokluğuyla savcılık yapmasını sağlayan iki HSYK üyesi, FETÖ üyeliğinden şu an hapiste ve meslekten ihraç edildi.

Oda TV'den Barış Pehlivan'ın haberine göre, gazetemize yönelik oruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam’ın, 'FETÖ üyeliği' dahil 10 ayrı suçlamadan sanık olduğu ortaya çıkmıştı.

Savcı İnam’ın Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen davada bir kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca bir kez müebbet ve ek olarak 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Savcı İnam hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konmuş, ancak tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.



FETÖ sanığı bir savcının FETÖ operasyonu yapmasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da eleştirmiş ve “Keşke böyle bir görevlendirme yapılmamış olsaydı, daha iyi olurdu, daha da doğru olurdu” demişti.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, sözlerine şöyle devam etmişti:



“Bununla (Savcı Murat İnam) ilgili FETÖ irtibatı, üyeliği ve iltisakına dair bir kanaat oluşmuş olsaydı, bugüne kadar bu kanaatla 3 bin 456 hakim ve savcının meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar veren HSYK, bu konuda tereddüt etmezdi. Ben ona inanıyorum.”



Adalet Bakanı Bozdağ diyordu ki…



- HSYK, Savcı Murat İnam’ın FETÖ ile irtibatı olduğunu düşünseydi, onu ihraç ederdi.



- Zira, HSYK’nın oybirliğiyle 3 bin 456 hakim ve savcıyı ihraç etmesi bunun kanıtıdır.



Bekir Bozdağ’ın, FETÖ sanığı Savcı Murat İnam’ın ihraç edilmemesindeki “tereddütsüzlüğe” dair verdiği örnekteki “oybirliği” ve “3 bin 456”sözlerinin altını çizelim.

Müfettiş raporu: Hepsi meslekten çıkarılsın

Savcı Murat İnam’ın sanık olduğu, FETÖ’nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik suçlamaların yargı ayağını konu edinen davanın iddianamesinin temelini, HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın soruşturma raporu oluşturuyor.

HSYK Başmüfettişi Mustafa Zengin ve HSYK Müfettişleri Hüseyin Turgut İmamgiller ile Tarık Demir’in hazırladığı rapor 7 Aralık 2015 tarihini taşıyor. HSYK Müfettişleri 1121 sayfalık raporlarını, Selam Tevhid soruşturmasında görev alan savcı ve hakimler için şu sözlerle bitiriyor:

“FETÖ / Paralel Devlet Yapılanması kapsamında planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak hareket ederek mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte eylemlerde bulundukları sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Ve HSYK müfettişleri raporlarını, aralarında Savcı Murat İnam’ın da olduğu bu 54 savcı ve hakimin ismini teker teker yazıp, hepsi için “meslekten çıkarma cezası uygulanması ve kovuşturma yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır” talebiyle bitiriyor.

Savcı İnam'ı meslekte

tutanlar 'FETÖ'den hapiste

Bu rapordan 3 gün sonra HSYK İkinci Dairesi, Başkan Mehmet Yılmaz ve 6 üyesiyle toplandı.

Konu, 54 savcı ve hakim hakkında dava açılmasına izin verilip verilmeyeceğiydi. Söz konusu savcıların ve hakimlerin görevden uzaklaştırılması tekrar oylanacaktı.



10 Aralık 2015 tarihini taşıyan 756 sayfalık karara göre;



1) 54 savcı ve hakim hakkında dava açılmasına izin verildi.



2) Dava açılanlardan 49’unun görevden uzaklaştırılma süreleri oy çokluğuyla uzatıldı.



3) Aralarında Savcı Murat İnam’ın da olduğu geri kalan 5 savcı ve hakimin görevden uzaklaştırılması talebi oy çokluğuyla reddedildi.



HSYK 2. Dairesi Başkan dahil 7 kişiden oluşuyor. İşte tam da, o 7 kişinin verdiği oylar dikkat çekiyor. Zira HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik ve Mahmut Şen tüm savcı ve hakimlerin görevde kalmasını istiyor, uzaklaştırmalara karşı çıkıyor.



Yani HSYK 2. Dairesi’nin görevden uzaklaştırma kararları bir nevi 2’ye 5 şeklinde, oy çokluğuyla alınıyor. Ne zaman ki aralarında Savcı Murat İnam’ın da olduğu 5 savcı ve hakime geliyor sıra.

49 savcı ve hakim için “görevden uzaklaştırılsın” diyen HSYK üyeleri Ramazan Kaya ve Muharrem Özkaya da, -nedense- 5 savcı ve hakim için oylarının rengini “görevde kalsın”a çeviriyor.



Ve böylece denge bozuluyor. Aralarında HSYK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, üyeler Taci Bayhan ve Hayriye Şirin Ünsel (tıpkı 14 Temmuz 2015'teki oturumda olduğu gibi) buna muhalefet ediyor. Üç isim, Savcı Murat İnam dahil 5 savcı ve hakimin de, diğerleri gibi “görevden uzaklaştırılması” yönünde şerh koyuyor.



Savcı Murat İnam için, 3’e 4 oyla, yani 1 oy farkla “savcılığa devam etsin” kararı çıkıyor. HSYK üyesi olan Mustafa Kemal Özçelik ve Mahmut Şen tüm savcı ve hakimlerin görevde kalmasını istiyor, uzaklaştırmalara karşı çıkıyor. Yani Savcı İnam’ın görevde kalmasını isteyenlerden 2 üye de Özçelik ve Şen.



Kritik soru şu: Mustafa Kemal Özçelik ve Mahmut Şen şu an nerede?



Cezaevinde!



Evet, iki HSYK üyesi de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandı. Ve 24 Ağustos 2016’da da meslekten ihraç edildiler. Bugün Savcı Murat İnam hala savcılık yapabiliyorsa, FETÖ üyesi olmaktan tutuklu olan ve ihraç edilen iki HSYK üyesi sayesindedir.

Savcı Murat İnam'ın savunması

Savcı Murat İnam 11 Eylül 2015’teki savunmasında, hakkındaki iddiaları yalanlıyor ve özetle şöyle diyordu:

- Her zaman yasalar ve hukuk kuralları içerisinde görev yaptım.



- Meslek hayatım boyunca vicdanımı hiçbir kişi, siyasi parti, kurum, grup, yapı, örgüt veya cemaate ipotek etmedim.



- Paralel Devlet Yapılanması olarak adlandırılan bu yapı ile herhangi bir bağlantım ya da ilgim bulunmamaktadır.



- Bu yapının hiçbir şekilde evlerinde, yurtlarında kalmadım; hiçbir yemeğine, toplantısına ya da faaliyetlerine katılmadım.



- İkamet ettiğim lojmanın bağlı olduğu okulun fiziki şartlarının yetersiz olması ve sınıf mevcutlarının kalabalık olması nedeniyle, ilkokul 1. sınıf ikinci döneminden itibaren birçok devlet büyüğü gibi çocuğumu Fatih Koleji’ne gönderdim. Ancak Sayın Başbakan’ın (Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan), çocukların bu okullardan alınması konusundaki açıklamalarından sonra bu yapının gerçek yüzü ortaya çıkınca, çocuğumu bu okuldan alarak başka bir okula kaydettirdim.



- Devletini ve milletini seven, hukuka bağlı vicdanı hür bir Cumhuriyet savcısı olarak meslek hayatım boyunca görev yaptım. Tarafıma isnat edilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.



5 maddede özet

Elimizdeki tablo şu:



1) Savcı Murat İnam, FETÖ’nün Selam Tevhid kumpası kapsamında usülsüz dinleme talebinde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. Savcı İnam hakkındaki suçlamaları reddediyor.



2) Hakkında FETÖ üyeliği dahil 10 ayrı suçlamadan ağırlaştırılmış müebbet dahil çok ağır cezalar isteniyor. Bunlara rağmen tutuksuz ve savcılık görevine devam ediyor.



3) HSYK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz ve iki üyenin, Savcı Murat İnam’ın görevde kalmasına karşı çıkması yetmiyor. FETÖ üyeliği suçlamasına rağmen savcılık görevine, HSYK’daki 1 oy farkla devam ediyor.



4) “Görevine devam etsin, savcılıktan alınmasın” diyen 2 HSYK üyesi ise FETÖ üyeliğinden tutuklanıyor ve meslekten ihraç ediliyor. Yani Adalet Bakanı Bozdağ’ın, HSYK’nın FETÖ konusundaki kararlılığına örnek gösterdiği ihraç edilen “3 bin 456” savcı ve hakimin arasında, Savcı Murat İnam’ı oylarıyla “savcılıkta tutan” iki FETÖ sanığı da var.



5) Ve tüm bu yazdıklarımızın başaktörü savcı, Adalet Bakanı’nın da haklı eleştirilerine rağmen, Cumhuriyet Gazetesi’ne FETÖ soruşturmasını yürütmeye devam ediyor.