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Cumhuriyet önünde ateş açan kişi yakalandı

Emniyet’ten yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren Ö.K'nin silahıyla birlikte yakalandığı, şüphelinin sorgusunda aşırı alkolün etkisinde olduğunu savunduğu belirtildi

03 Mart 2017 23:10

Cumhuriyet'in Şişli binası önünde bu sabah 06:48 sıralarında bir kişi, iki el ateş etti. Kurşunlar gazetenin karşısındaki duvara isabet etti. Polis binaya gelerek kamera görüntülerini aldı ve zabıt tuttu. Ateş açan kişi silahı ile birlikte yakalandı, sorgusu devam ediyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki binası önünde bu sabah silah sesleri yükseldi.. Polisin tesbitine göre, seyir halindeki ticari takside bulunan saldırgan iki el ateş etti. Alanda 9 mm'lik bir adet boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. 

 

Ateş açan kişi yakalandı

 

Ateş açan kişi yakalandı. Emniyet, olayın gazeteye yönelik olmadığının belirlendiğini açıkladı. 

Emniyet’ten yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren Ö.K'nin silahıyla birlikte yakalandığı, şüphelinin sorgusunda aşırı alkolün etkisinde olduğunu, hedef gözetmeden havaya ateş ettiğini, bir kişi ya da kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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