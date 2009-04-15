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Cumhuriyet okurlarından protesto

Ergenekon soruşturması kapmasında yapılan son gözaltılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde protesto edildi.

15 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapmasında yapılan son gözaltılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde protesto edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesi önünde toplanan ve kendilerini "Cumhuriyet Gazetesi Okurları" olarak nitelendiren bir grup, slogan atıp, dövizler açtı.

Grup adına yapılan açıklamada, gözaltıların yurtseverleri yıldırma amacı taşıdığı savunularak, "Operasyonlar ve tutuklamalar, ilerde çağdaş bir hukuk devletine ulaştığımızda diktatörlük özlemcilerinin davranış örnekleri olarak nitelenecektir" görüşü ileri sürüldü.

Grup, açıklamanın ardından emniyet müdürlüğünün önünde bekleyişini sürdürüyor

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