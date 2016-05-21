Cumhuriyet muhabirine, 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma!

Cumhuriyet muhabiri Sinan Tartanoğlu hakkında “İspiyonculuk kurumsallaşıyor” başlıklı haberi ile “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek, açıklamak ve devlet kurumlarını aşağılamak” gerekçesiyle soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı’nın; çok sayıda bakanlık ile kamu kurumuna gönderdiği “gizli” ibareli yazıda “tanık koruma hizmetlerinin” yürütülmesine sorumlu olacak irtibat görevlilerinin isimlerinin belirlenmesine yönelik talimatını 3 Mart 2016 tarihinde “Kamuda ispiyonculuk kurumsallaşıyor” başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Sinan Tartanoğlu hakkında soruşturma açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusunu değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberi yapan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Sinan Tartanoğlu hakkında “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken belgeleri temin edip açıklama” ve “TBMM’yi aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Can Dündar ile Erdem Gül’ün de MİT TIR’ları haberleri nedeniyle ceza aldığı maddeleri içeren bu suçlar, 17 yıldan 35 yıla kadar hapsi öngörüyor.

"İspiyonculuk değil, haberi aşağılayıcıymış!"

Haberin teşkilatı küçük düşürmeye yönelik olduğu öne sürülen dilekçede, haberde kamu yararından söz edilemeyeceği, aksine toplum karşısında devletin emniyet organlarının aşağılandığı, toplum üzerinde kaygı yaratacak, infial uyandıracak ve açıklanması devlet tarafından sakınca yaratacak bilgilere yer verildiği iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetenin merkezi İstanbul olduğu için dilekçe ile ilgili yetkisizlik kararı vererek, dosyayı bu kente gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dilekçede belirtilen suçlardan soruşturma başlatarak, Tartanoğlu’nun şüpheli olarak ifadesinin alınması amacıyla Ankara’ya talimat yazdı. Ankara Savcılığı da Tartanoğlu’nu “acele” koduyla ifadeye çağırdı.