Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun'un, 23 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava 22 Eylül'e ertelendi

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun'un, 2 Şubat 2015'te yayımlanan Yargıda Birlik Platformu (YBP) üyesi hâkim ve savcılara, Başakşehir'de lüks konut projesinden 100 bin TL'ye varan indirimli ev satışını konu alan "Yargıda tartışılan konut satışı" başlıklı haberi nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 23 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Coşkun'un ispat hakkını kullanması talebi ile ilgili müşteki Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı'nın duruşmaya çağrılmasına karar vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Duruşmaya gazeteci Coşkun ve avukatları ile Emlak Konut GYO'nun ve Başsavcı Vekili Kapıcı'nın avukatı katıldı. Coşkun'a destek olmak amacıyla gazeteciler Ahmet Şık ve İsmail Saymaz ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Erol Önderoğlu da duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan Coşkun'un avukatı Bülent Utku, ispat hakkını kullanabilmek için Kapıcı'nın avukatının bir önceki celse süre istediğini söyledi. Kapıcı'nın avukatı Samet Diren ise müvekkilinin bu konuda onayı olduğunu ancak duruşmaya gelmesinin yargılamayı uzatacağını savundu. Mahkeme de Kapıcı'nın duruşmaya çağrılmasına karar vererek, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet, HSYK seçimlerinde AKP’nin destek verdiği Yargıda Birlik Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu hâkim ve savcıların, Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki Ayazma Emlak Konut projesinden indirimli lüks konut almalarını, 19 Şubat’ta “Yargıda tartışılan konut satışı” başlığıyla duyurmuştu. Cumhuriyet savcısı Umut Tepe’nin hazırladığı iddianamede, söz konusu haberle savcı ve hâkimlerin isimleri zikredilerek itibarlarının zedelenmeye çalışıldığı, haberin hâkim ve savcıları küçültmek için yapıldığı öne sürüldü. Haberle, olumsuz algı yaratılarak hakaret suçunun işlendiği ifade edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre iddianamede, şikâyetçi olmayan 8 savcı ve hâkim de “mağdur” olarak yer aldı. Savcı Tepe, şikâyetçi olmayan savcı ve hâkimler için de ceza talep etti.

Kimler müşteki oldu?

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu

* Orhan Kapıcı (Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili)

* Vedat Yiğit (Charlie Hebdo soruşturmasını başlatan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili)

* Ali Doğan (Adana’da silah dolu MİT TIR’larının durduran askerler hakkında “casusluk” soruşturması yürüttükten sonra Küçükçekmece Başsavcısı olarak atandı)

* İslam Çiçek (İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği yargıcı. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrası açılan Sulh Ceza Hakimliklerine atandı. Bakan çocukları ve Rıza Sarraf’ı tahliye etti)

* İrfan Fidan, İsmail Uçar ve Fuzuli Aydoğdu (Bilal Erdoğan ile Yasin El Kadı’nın da aralarında bulunduğu 96 kişinin şüphelisi olduğu 25 Aralık yolsuzluk soruşturması hakkında takipsizlik kararı verdiler)

* Fehmi Tosun (Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı)

Duruşma öncesinde Coşkun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şunları yazdı: