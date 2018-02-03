Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık 400 gündür tutuklu

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklu yargılanan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, 400 gündür cezaevinde. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ise 461 gündür tutuklu.

Ahmet Şık, haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 30 Aralık 2016’da "FETÖ ve PKK/KCK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. Şık, bu tutukluluğundan 5 yıl önce 2011’de de cemaat yapılanmasının emniyet ayağını ifşa ettiği gerekçesiyle şimdinin firari ve tutuklu yargı mensupları ve emniyet görevlileri işbirliği ile tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından başlayan tutuklamalar ile cezaevlerinde 154 gazeteci, 5 binin üzerinde Kürt siyasetçi bulunuyor. Buna karşın IŞİD davası sanıkları, panzerle çocuk ezen polisler, Gülen cemaatine ait yurtların müdürlüğünü yapan sanıklar ve Atatürk’e hakaret eden sanıklar bir bir serbest bırakılıyor. Bu durum OHAL sürecinde tutuklama tedbirinin muhalif sesleri susturmak, düşünce ve ifade özgürlüğünü engellemek için kullanıldığını gösteriyor.

Yargılandıkları davalardaki sorumluluklarına, hakkında istenen hapis cezalarına karşın tahliye edilen kişilerden bazıları şöyle:

Evinde bomba çıktı, yetmedi

-Geçen yılbaşı gecesi Reina isimli eğlence mekânında 39 kişiyi öldürüp 79 kişiyi de yaralayan Özbek asıllı saldırgan Abdulkadir Masharipov’un aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 57 sanığın yargılandığı IŞİD davasına bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında cihat savaşına inandığını söyleyen kişilerin de bulunduğu 7 sanığı tahliye etti. Sanık Celil Çelik’in dava dosyasındaki konuşmalarında IŞİD bölgesine gitmek isteyenlere yardım ettiğini, çocuklarından birinin IŞİD’in etkin olduğu bölgede bombardımanda yaşamını yitirdiğini söylüyor. Tahliye kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi aynı zamanda gazetemizin yazar ve yöneticilerinin de yargılandığı davaya da bakıyor.

-IŞİD’in “Diyarbakır emiri” olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan N.T, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 20 Haziran 2017 tarihinde tahliye edildi. Ardından kuvvetli suç şüphesiyle yeniden tutuklanan N.T., 28 Aralık 2017’de yeniden tahliye edildi.

-HDP’nin 5 Haziran 2015’teki Diyarbakır mitingine yönelik saldırıya ilişkin Ankara Sincan Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Brüksel’deki havalimanı saldırısını düzenleyen İbrahim el Bakraoui’nin de arasında bulunduğu 5 kişi ile birlikte yakalanan Burhan Gök, 25 Temmuz 2017 tarihli duruşmada tahliye edildi. Gök hakkında herhangi bir adli kontrol de uygulanmadı.

-Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen IŞİD davasında 60 sanıktan 39’u 28 Temmuz 2017’de tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında 34 kişinin yaşamını yitirdiği Suruç ve 102 kişinin öldürüldüğü 10 Ekim Ankara Garı saldırısının planlayıcısı olarak bilinen ve canlı bomba olarak kendini patlatan Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz da yer aldı.

Yunus Durmaz’ın kardeşi Gamze Demir de 11 Ağustos 2016’da yakalanmıştı. Demir’in yakalandığı evde 20 kilo TNT patlayıcı, 1 kullanıma hazır ve içerisinde 2 kalıp patlayıcı olan canlı bomba yeleği, 3 el bombası, 1 el yapımı bomba, 1 Glock marka tabanca, 385 fişek, 7 boş intihar yeleği, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, canlı bomba yeleği yapmak için kullanılan malzemeler, 5 fünye, 1 canlı bomba patlama sisteminin çalıştırma mekanizması ve anahtarı ele geçirilmişti. Demir, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Temmuz 2017 tarihli duruşmasında tahliye edildi.

-İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde IŞİD’in talimatları doğrultusunda TBMM, AKP İl Başkanlığı ve Halkalı’daki Zeynebiye Camisi’nde keşif yaptıkları, Sultanbeyli’deki okullarda çocuklara “TC’yi, mahkemelerini, askerliği ve Atatürk’ü ret” dersleri verdikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 12 kişi, 14 Haziran 2017’de tahliye edildi.

-Yunus Durmaz’ın kardeşi Gamze Demir de 11 Ağustos 2016’da yakalanmıştı. Demir’in yakalandığı evde 20 kilo TNT patlayıcı, 1 kullanıma hazır ve içerisinde 2 kalıp patlayıcı olan canlı bomba yeleği, 3 el bombası, 1 el yapımı bomba, 1 Glock marka tabanca, 385 fişek, 7 boş intihar yeleği, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, canlı bomba yeleği yapmak için kullanılan malzemeler, 5 fünye, 1 canlı bomba patlama sisteminin çalıştırma mekanizması ve anahtarı ele geçirilmişti. Demir, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Temmuz 2017 tarihli duruşmasında tahliye edildi.

-İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde IŞİD’in talimatları doğrultusunda TBMM, AKP İl Başkanlığı ve Halkalı’daki Zeynebiye Camisi’nde keşif yaptıkları, Sultanbeyli’deki okullarda çocuklara “TC’yi, mahkemelerini, askerliği ve Atatürk’ü ret” dersleri verdikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 12 kişi, 14 Haziran 2017’de tahliye edildi.

-Diyarbakır’da 26 Ekim 2015’te 2 polisin şehit olduğu IŞİD’in hücre evi operasyonu ile ilgili Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan 16 kişiden 12’si 25 Ekim 2016’da, 17 Ocak 2017’de biri, 20 Haziran’da ise geri kalan üçü tahliye edildi.

Darbeci abilere tahliye

-İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itirafçı olup tahliye edilen Ergenekon davası hâkimlerinden Dursun Ali Gündoğdu’yu evinde saklayan akrabasını 26 Temmuz 2017’de tahliye etti. Tahliyeye “tutuklama tedbirinin devamını zorunlu kılacak bir husus bulunmadığının anlaşılması’ gerekçe gösterildi.

-CHP Milletvekili İlhan Cihaner’i Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde tutuklayarak Ergenekon davasında yargılanmasına neden olan eski savcılardan Rasim Karakullukçu, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 Eylül 2017’de beraat ettirilerek serbest bırakıldı.

-Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kalkınma Bakanlığı’ndaki görevinden ihraç edilen A.D. isimli memur, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı davanın 16 Ekim tarihli duruşmasında itirafçı olmasıyla tahliye edildi. A.D., ifadesinde ByLock kullandığını, sohbetlere katıldığını, himmet verdiğini itiraf etti.

-FETÖ üyeliği suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan eski savcı Turhan Turunç, 19 Temmuz 2017’deki duruşmada itirafçı oldu, ByLock kullandığını söyledi ve tahliye edildi.

-FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında silahlı terör örgütü kurma, üye olma ve yönetme ve ByLock kullanıcısı olma suçlamalarıyla tutuklanan Finike Adliyesi’nde görevli icra müdür yardımcısı Zafer C. ve zabıt kâtibi Emrah K., 2 Mart 2017’de çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildi. Zafer C., dini sohbetlere katıldığını, 2014 yılında telefonuna dinlemelerin önüne geçilmesi için Ali Berk K. tarafından ByLock yüklendiğini itiraf etti.

-Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan polis Adem Ü., 19 Haziran 2017’de çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. İfadesinde, “ByLock programını yükledim ve kullandım. İlk olarak 2005 yılında Antalya’da çevik kuvvet biriminde çalışırken bu yapıya ait evde kaldım. Bu evde Fethullah Gülen’in kitaplarını okuyorduk. Daha sonra tayinim Kahramanmaraş Elbistan’a çıktı. Orada da cemaat evinde kaldım. O evde bir nevi abilik görevi yapıyordum” dedi.

-FETÖ’ye üyelik suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Trabzon Başsavcısı Adem Kul, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Ocak 2018’de görülen duruşmada itirafçı olunca tahliye edildi. Kul ifadesinde, örgüt üyesi olan hâkim ve savcılarla katıldığı sohbet toplantılarını, görev yaptığı illerdeki örgütün yapılanmalarını anlattı.

"Dokunulmaz polisler"

Polislerin sebep oldukları ölümlere ilişkin davalarda tutuksuz yargılanmaları sık rastlanan bir durum. Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında sanık olan polisin tutuksuz yargılanmasının yanı sıra Dilek Doğan ve Uğur Kurt davaları da cezasızlık ve para cezası ile sonuçlanan bu davalara örnek niteliğinde.

-Şırnak’ın Silopi ilçesinde 4 Mayıs 2017’de panzerle eve giren ve iki çocuğun ölümüne sebep olan tutuklu polis Ö.Y. 17 Ekim 2017’de görülen ilk duruşmada serbest bırakıldı.

-21 Mart 2017’deki Diyarbakır Nevruz günü kutlamalarında Kemal Kurkut’u “canlı bomba” olduğu gerekçesiyle öldürdükleri iddiasıyla yargılanan polisler soruşturma aşamasından bu yana tutuksuz yargılanıyor.

Kadın bıçaklayanı, çocuk istismar edeni bıraktılar

-Edirne’nin Keşan İlçesi’nde Fatma Akar’ı boğazından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak yaralayan Ümit K., çıkarıldığı mahkemece 18 Ekim 2017’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 yaşındaki kız çocuğunu sistematik cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla davanın 3. duruşmasına dek tutuklu yargılanan 21 kişiden önce 12’si tahliye edildi. Bu kişiler arasında AKP Kulp Eski Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kara da yer alıyordu. Davanın 21 Eylül 2017’deki son duruşmasında da 9 sanık tahliye edildi.

-Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsmail S. ve Emre G. isimli sanıklar K.Ö. isimli kız çocuğunu istismar ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanıyordu. Davanın 5 Ekim 2017 tarihli karar duruşmasında Emre G., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, iyi halden tahliye kararı verdi.

-Pendik’te 14 Haziran 2017’de Asena Melisa Sağlam’a şort giydiği bahanesiyle fiili saldırıda bulunan E.K., İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı davanın 12 Eylül 2017 tarihli duruşmasında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Atatürk’e hakaret serbest

-Siyasi iktidara yakınlığı ile bilinen TV kanallarından TVNET’teki Derin Tarih isimli programda Atatürk ile ilgili söylediği sözler nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 12 Mayıs 2017’de tutuklanan Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 Haziran 2017’de çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi.