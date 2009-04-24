Cumhuriyet mitingine ÇYDD katılmıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 2 yıl aradan sonra 17 Mayıs’ta Ankara’da düzenleyeceği mitinge, Türkan Saylan’ın başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği katılmayacağını açıkladı.



Ergenekon iddianamesine giren “Cumhuriyet mitingleri” iki yıl aradan sonra yeniden meydanlara inecek. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 17 Mayıs’ta Ankara’da Cumhuriyet mitingi düzenlemeye karar verdi. 12’nci Ergenekon operasyonu kapsamında evi aranan Türkan Saylan’ın başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ise mitinge katılmayacağını açıkladı. ÇYDD, dün yaptığı açıklamada, ‘Planlanan Cumhuriyet mitingleriyle hiçbir alakamaz yok” dedi.



Şimdi mitinglerde ADD ve sivil toplum örgütlerinin izleyeceği yol ve sloganları merak ediliyor.



ADD’nin Genel Sekreteri Suay Karaman Vatan gazetesine yaptığı açıklamada bu yıl hukukun üstünlüğü konusuna vurgu yapacaklarını söyledi. Karaman şöyle dedi: “14 Nisan 2007 yılında miting yaptığımız dönemde Türkiye’de hukuk devletinde sıkıntı yoktu. Bugün ’Ergenekon’operasyonuyla hukuk devleti büyük yara aldı. 2 yıl önceki mitinglerinden farklı olarak bu sefer, mitinglerde hukuk devletinin bütünlüğü ve hukukun üstünlüğü konuları temel değer olarak ele alınacak. Üniter yapımız önem kazanıyor. Demokratik, laik cumhuriyet, tam bağımsızlık her zaman olan söylemlerimiz arasında olacak ama gelişen Ergenekon operasyonuyla yara alan hukuk devleti bize hukukun üstünlüğünü kavramı ön plana çıkarttı. ’Ne şeriat ne darbe’ sloganının altı bizim için boş çünkü Türkiye’de şu anda hükümetin yaptığı sivil darbe var. “



’Rektörleri savunacağız’



Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Osman Yılmaz, “Türkiye Gençlik Birliği olarak ’Ne ABD, ne AB tam bağımsız Türkiye’ sloganıyla alana çıkacağız. Ülkemiz üzerine oynanan tertiplere karşı, üniversiteleri ve gözaltına alınan rektörleri savunan bir duruş içinde olacağız.”



5 milyon kişi toplanmıştı



Türkiye 2007 yılının Nisan-Mayıs aylarında Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen bir dizi Cumhuriyet mitinglerine sahne olmuştu. AKP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tutumunun eleştirildiği mitinglerde laiklikten yana vurgu yapılmıştı. Ankara, İstanbul, Manisa, Çanakkale, İzmir ve Samsun’da yapılan mitinglere milyonlar katıldı.



14 Nisan’da Ankara’da başlayıp 20 Mayıs’ta Samsun’da noktalanan mitinglere CHP, DSP gibi siyasi partilerin yanı sıra DİSK, KESK, ÇYDD, meslek odaları gibi bir çok sivil toplum örgütü de destek vermiş, milyonlar bayraklarla miting alanlarında buluşmuştu. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaklaşık 5 milyon kişi toplandı.



Başbakan Erdoğan ise mitinge katılanları bindirilmiş kıtalar (bir eylem için o konuyla ilgili olmayan kişilerin toplanması) olarak tanımlamıştı. ADDnin Genel Başkanı Şener Eruygur, 2.5 yıldır tutuklu.

