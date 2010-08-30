-CUMHURİYET KUPASI SAHİBİNİ BULACAK SİVAS (A.A) - 30.08.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor ile Fenerbahçe, lige verilen arada Cumhuriyet Kupası maçında karşılaşacak. (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan ve Belçika ile yapacağı maçlar nedeniyle lige verilen arada, Sivasspor ile Fenerbahçe, Sivasspor Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacak. Ligde Bursaspor'a 2-0 yenildikten sonra 4. haftada deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maça odaklanan Sivasspor ile Manisaspor'u 4-2 mağlup ederek moral bulan ve rotasını ligin 4. haftasında Kayserispor ile dış sahada yapacağı maça çeviren Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası maçında karşılaşarak lige verilen arayı değerlendirmiş olacak. Cumhuriyet Kupası maçı, Sivas 4 Eylül Stadı'nda 4 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Lige verilen arada oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürecek. Takımlar ayrıca bu maçta fazla forma giyemeyen oyuncularına şans verecek.