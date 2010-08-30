T24 LogoT24 Logo
Spor

CUMHURİYET KUPASI SAHİBİNİ BULACAK SİVAS (A.A)

30 Ağustos 2010 21:21

-CUMHURİYET KUPASI SAHİBİNİ BULACAK SİVAS (A.A) - 30.08.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor ile Fenerbahçe, lige verilen arada Cumhuriyet Kupası maçında karşılaşacak. (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan ve Belçika ile yapacağı maçlar nedeniyle lige verilen arada, Sivasspor ile Fenerbahçe, Sivasspor Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacak. Ligde Bursaspor'a 2-0 yenildikten sonra 4. haftada deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maça odaklanan Sivasspor ile Manisaspor'u 4-2 mağlup ederek moral bulan ve rotasını ligin 4. haftasında Kayserispor ile dış sahada yapacağı maça çeviren Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası maçında karşılaşarak lige verilen arayı değerlendirmiş olacak. Cumhuriyet Kupası maçı, Sivas 4 Eylül Stadı'nda 4 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Lige verilen arada oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürecek. Takımlar ayrıca bu maçta fazla forma giyemeyen oyuncularına şans verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24