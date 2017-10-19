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Cumhuriyet Kadınları Korosu'ndan huzurevi sakinlerine konser

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin organizasyonunda Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korusu, huzurevinde konser verdi

19 Ekim 2017 15:44

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin organizasyonunda Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korusu, huzurevinde konser verdi.
Edirne Huzurevi\'ndeki etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri katıldı. Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi Ertuğrul Köyü\'nde kurulan Cumhuriyet Kadınları Korosu\'nun şefi Şükran Akdenizli, \'Nasıl Geçti Seneler\' adlı şarkıyı okuyarak başladığı programında, \"Köyümüzdeki dostlarımızdan hepinize Cumhuriyet selamı getirdik. Ayrıca bugün birinci yılımızı kutluyoruz. Biz köyde imece usulü çalışıyoruz; yufka, tarhana, kuskus yaparken mani ve türkülerimizi söylüyoruz. Koromuzda 40-82 yaşları arasında 20 bayan ve 4 erkek arkadaşımız bulunuyor. Bizler Cumhuriyet kadınları olarak geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz\" dedi.
Koro üyeleri maniler söyleyip, şarkılar seslendirirken Türk bayrakları ve Atatürk posteri açtılar. Üniversite öğrencileri de huzurevi sakinleri ile dans ederek onlara eşlik etti.
Halkla İlişkiler öğrencileri Yasin Fehmi Yıldırım, Özgür Kıratlı, Kerem  Alan, Merve Deniz Güleç ve Merve Aras etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Yasin Fehmi Yıldırım, \"Yüksekokul Halkla İlişkiler öğrenciler olarak her yıl huzurevi sakinleri ile bir araya geleceğimiz programlar yapıyoruz. Bu yıl Lüleburgaz Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu\'nu getirdik. Bize destek olan kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.
Öğrenciler, huzurevi sakinlerine sponsorlar tarafından sağlanan meyve ikramlarında bulunup, çeşitli hedilerler verdi.

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