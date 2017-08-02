Cumhuriyet Kadınları: Biz kocaman bir aileyiz, hepsi özgür olana dek mücadeleye devam

Cumhuriyet gazetesi tutuklu yazar, yönetici ve avukatları ile bir süre önce tahliye olan gazetecilerin eşleri gazetenin Şişli’deki merkez binasında buluştu. Kadınlar, “Bizler Cumhuriyet kadınlarıyız. Haksızlıklara karşı hep beraber mücadele ettiğimiz son dokuz ayda kocaman bir aile olduk ve ailemizin kalan fertlerini de yanımızda görene kadar tam olmayacağız” dediler.

Şişli’deki gazetenin binasının bahçesinde dün bir araya gelen aileler, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bizler Cumhuriyet kadınlarıyız. Haksızlıklara karşı hep beraber mücadele ettiğimiz son dokuz ayda kocaman bir aile olduk ve ailemizin kalan fertlerini de yanımızda görene kadar tam olmayacağız. İçerideki yakınlarımız Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Emre İper özgürlüğüne kavuşana dek yine hep birlikte, dimdik durmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Bizi hiçbir güç durduramaz.”