Cumhuriyet internet yayın yönetmeni Oğuz Güven tutuklandı

Geçen hafta gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün duyurulduğu haberin tweet'i gerekçe gösterilerek, 12 Mayıs Cuma sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmıştı.

10 Mayıs'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüyle ilgili haberin tweet'inin başlığı kısa süre sonra değiştirilmişti.

Başlık nedeniyle Oğuz Güven hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Güven bugün adliyeye sevkedilmiş ve savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilmişti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Oğuz Güven bugün savcılık ifadesinde "Tamamen yanlışlık sonucu internetin getirdiği rekabet ve hız faktörleri göz önünde bulundurularak bir an önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir" dedi.

Güven ifadesinde "Kesinlikle 'Başsavcıyı kamyon biçti' şeklinde tweet girilmek istenmemiştir. Ayrıca söz konusu tweet girildikten 55 saniye sonra suça konu tweet kaldırılıp 'İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi' şeklinde düzeltilmiştir. Bu da ilk tweetin sehven girildiğinin göstergesidir" diye devam etti.

İfade sorgu zaptında ise "habercilik anlayışında 'biçti' ibaresinin haberin ses getirmesi için kullanılabileceği" belirtildi.

Ancak zabıtta "Suça konu resmi Twitter hesabından atılan tweet'te ise ilk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcıyı kamyon biçti diyerek haber içeriğinde haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok, FETÖ hakkında iddianameyi hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumsal algı oluşması için 'kamyon biçti' ibaresinin özellikle seçildiği, şüphelinin Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi haber müdürü olması sebebiyle gazetenin resmi sitesinden yapılan her haber ve her tweet'i denetleme sorumluluğu bulunduğu" gerekçeleri yer aldı.

Cumhuriyet internet sitesinin yönetmeni Güven ise savunmasında kendisine isnat edilen "FETÖ/PDY örgütü propagandası yapmak" suçlamasını kesin bir şekilde reddetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve çok sayıda gazeteci Güven'e destek vermek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Destek için adliyeye gidenlerden CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından "Tarihin en absürt davalarından birine şahit oluyoruz" mesajını attı.

Türkiye içi ve dışından meslek örgütleri ve sendikalar Güven'in gözaltına alınmasına tepki göstermişlerdi.

Bazı internet siteleri ve gazeteler Cumhuriyet internet sitesinde çok kısa süre kalan "Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklindeki başlığın, Gülen cemaatine yönelik soruşturmalarıyla tanınan savcının ölümü ardından bir "intikam" ifadesi olduğu yorumlarına yer vermişlerdi.

Cumhuriyet gazetesi kaynakları ise, gözaltı gerekçesi olan haber başlığının sitede iki dakikadan az bir süre kaldıktan sonra kendileri tarafından değiştirildiğini kaydetmişlerdi.

Cumhuriyet gazetesinin aralarında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, köşe yazarları Kadri Gürsel ve Güray Öz'ün de bulunduğu 10 yönetici ve yazarı 197 gündür tutuklu bulunuyor.

Daha sonra tutuklanan gazete muhabirlerinden Ahmet Şık da 136 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuluyor. Nisan ayında gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper de gözaltına alınmış ve Gülen cemaati üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Gazetenin geçen yıl Cumhurbaşkanı'na çay vermeyeceğini söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan çaycısı Şenol Buran ise tutuklanıp 1 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olmuştu.