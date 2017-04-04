Cumhuriyet iddianamesi mahkemede

Cumhuriyet gazetesinin üst düzey yöneticileri, yazarları ve avukatlarının da aralarında olduğu 19 kişi hakkındaki iddianame, hazırlanarak mahkemeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazetenin yöneticisi ve yazarlarından oluşan 17 kişi "silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmekle" suçlandı.

Ayrıca ayrı bir soruşturma kapsamında Aralık ayı sonunda tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın dosyası da Cumhuriyet davası ile birleştirildi.

İddinamade ayrıca, "@jeansbiri" adlı twitter hesabını yönettiği iddia edilen Kemal Aydoğdu hakkında ise "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Washington'da yaşayan gazeteci İlhan Tanır hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla yargılama talep edildi.

Geçen yıl Ekim ayında aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlarından Kadri Gürsel, kitap eki genel yayın yönetmeni Turhan Günay, karikatürist Musa Kart, avukatlardan Bülent Utku, Akın Atalay gibi isimlerin bulunduğu 10 Cumhuriyet çalışanı gözaltına alınmış ve bu isimler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardı.

İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin kuruluş felsefesine atıfta bulunularak, gazetenin buna aykırı yayınlar yaptığı, "son 3 yıllık dönemde bilhassa da 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne uzanan süreç ve sonrasında gazetenin yayın politikası, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulunda yaşanan değişikliklerle eş zamanlı olarak, 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı" yazıldı ve ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Gazetenin terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ile DHKP/C terör örgütlerinin amacına uygun hareket ederek iç kargaşa çıkartmaya ve ülkeyi yönetilemez hale getirmeye yönelik haber ve yazılara imza attığı müşahade edilmiştir."

İddianamede, 2013 yılında Can Dündar'ın gazetenin genel yayın yönetmenliğine getirilmesiyle birlikte Cumhuriyet'in, kurucusu Yunus Nadi'nin... amaç ve hedeflerinin dışına çıkarak farklı bir yörüngeye oturduğu" ve bu dönemde "adeta FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu ve kollayıcısı olduğu" öne sürülüyor.

Ayrıca, Atalay'ın da gazetenin yönetimini ele almasıyla birlikte gazeteden Atatürkçü yönetici ve yazarların tasfiye edildiği, bazı şüphelilerin ByLock kullanan ve haklarında Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla soruşturma açılan bazı kişilerle de temas halinde oldukları iddia ediliyor.

Mahkemenin iddianameyi 15 gün içinde, kabul etmesi ya da reddetmek savcılığa geri göndermesi gerekiyor.